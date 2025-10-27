október 27., hétfő

Fontos információk!

1 órája

Változik a fogászati ügyelet rendje!

Címkék#Dunaföldvár#fogászati#ügyelet

A fájós fog nem várhat, éppen ezért jó ha minél többen tudnak róla! Fogászati ügyelet a megye déli településein élőknek 2025. november hónapra!

Feol.hu

A megye déli részén élő lakosok számára november hónapban is biztosított a hétvégi fogászati ügyelet ellátás. Az ellátás a térség településeivel kötött feladatellátási megállapodások alapján működik, így a következő települések lakosai vehetik igénybe:

Fogászati ügyelet
Fogászati ügyelet Novemberben! Forrás: pexels

Adony, Baracs, Daruszentmiklós, Dunaföldvár, Előszállás, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta és Rácalmás. Az ügyeleti ellátás minden kijelölt napon 7.00 és 13.00 óra között érhető el az alábbi rendelőkben:

Novemberi fogászati ügyelet beosztása:

DátumNapRendelő címeTelefonszám
nov. 1.szombatDunaújváros, Vasmű út 10.25/550-416
nov. 2.vasárnapDunaújváros, Vasmű út 10.25/550-417
nov. 8.szombatDunaújváros, Vasmű út 10.25/550-415
nov. 9.vasárnapDunaújváros, Vasmű út 10.25/550-554
nov. 15.szombatDunaújváros, Hold u. 1. I/2.25/610-515
nov. 16.vasárnapDunaújváros, Petőfi S. u. 1.25/286-116
nov. 22.szombatDunaújváros, Derkovits u. 2.25/747-797
nov. 23.vasárnapDunaújváros, Vasmű út 10.25/550-416
nov. 29.szombatDunaújváros, Alkotás u. 7.25/743-753
nov. 30.vasárnapDunaújváros, Vasmű út 10.25/550-418

Fontos tudnivalók:

Az ügyeleti beosztás az ügyeletes fogorvosok esetleges cseréi miatt változhat, de csak az ellátás helyszíne módosulhat. Az esetleges változásokról a rendelők és a települések időben tájékoztatják a lakosságot. A fogászati ügyelet célja, hogy a hétvégi időszakban is elérhető legyen a sürgősségi ellátás a megye déli részén élők számára – fájdalomcsillapítás, kisebb beavatkozások és elsősegély jellegű ellátás biztosítása


 

 

