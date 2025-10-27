Változik a fogászati ügyelet rendje!

A megye déli részén élő lakosok számára november hónapban is biztosított a hétvégi fogászati ügyelet ellátás. Az ellátás a térség településeivel kötött feladatellátási megállapodások alapján működik, így a következő települések lakosai vehetik igénybe:

Fogászati ügyelet Novemberben! Forrás: pexels

Adony, Baracs, Daruszentmiklós, Dunaföldvár, Előszállás, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta és Rácalmás. Az ügyeleti ellátás minden kijelölt napon 7.00 és 13.00 óra között érhető el az alábbi rendelőkben:

Novemberi fogászati ügyelet beosztása:

Dátum Nap Rendelő címe Telefonszám nov. 1. szombat Dunaújváros, Vasmű út 10. 25/550-416 nov. 2. vasárnap Dunaújváros, Vasmű út 10. 25/550-417 nov. 8. szombat Dunaújváros, Vasmű út 10. 25/550-415 nov. 9. vasárnap Dunaújváros, Vasmű út 10. 25/550-554 nov. 15. szombat Dunaújváros, Hold u. 1. I/2. 25/610-515 nov. 16. vasárnap Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. 25/286-116 nov. 22. szombat Dunaújváros, Derkovits u. 2. 25/747-797 nov. 23. vasárnap Dunaújváros, Vasmű út 10. 25/550-416 nov. 29. szombat Dunaújváros, Alkotás u. 7. 25/743-753 nov. 30. vasárnap Dunaújváros, Vasmű út 10. 25/550-418

Fontos tudnivalók:

Az ügyeleti beosztás az ügyeletes fogorvosok esetleges cseréi miatt változhat, de csak az ellátás helyszíne módosulhat. Az esetleges változásokról a rendelők és a települések időben tájékoztatják a lakosságot. A fogászati ügyelet célja, hogy a hétvégi időszakban is elérhető legyen a sürgősségi ellátás a megye déli részén élők számára – fájdalomcsillapítás, kisebb beavatkozások és elsősegély jellegű ellátás biztosítása



