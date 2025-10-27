49 perce
Változik a fogászati ügyelet rendje!
A fájós fog nem várhat, éppen ezért jó ha minél többen tudnak róla! Fogászati ügyelet a megye déli településein élőknek 2025. november hónapra!
A megye déli részén élő lakosok számára november hónapban is biztosított a hétvégi fogászati ügyelet ellátás. Az ellátás a térség településeivel kötött feladatellátási megállapodások alapján működik, így a következő települések lakosai vehetik igénybe:
Adony, Baracs, Daruszentmiklós, Dunaföldvár, Előszállás, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta és Rácalmás. Az ügyeleti ellátás minden kijelölt napon 7.00 és 13.00 óra között érhető el az alábbi rendelőkben:
Novemberi fogászati ügyelet beosztása:
|Dátum
|Nap
|Rendelő címe
|Telefonszám
|nov. 1.
|szombat
|Dunaújváros, Vasmű út 10.
|25/550-416
|nov. 2.
|vasárnap
|Dunaújváros, Vasmű út 10.
|25/550-417
|nov. 8.
|szombat
|Dunaújváros, Vasmű út 10.
|25/550-415
|nov. 9.
|vasárnap
|Dunaújváros, Vasmű út 10.
|25/550-554
|nov. 15.
|szombat
|Dunaújváros, Hold u. 1. I/2.
|25/610-515
|nov. 16.
|vasárnap
|Dunaújváros, Petőfi S. u. 1.
|25/286-116
|nov. 22.
|szombat
|Dunaújváros, Derkovits u. 2.
|25/747-797
|nov. 23.
|vasárnap
|Dunaújváros, Vasmű út 10.
|25/550-416
|nov. 29.
|szombat
|Dunaújváros, Alkotás u. 7.
|25/743-753
|nov. 30.
|vasárnap
|Dunaújváros, Vasmű út 10.
|25/550-418
Fontos tudnivalók:
Az ügyeleti beosztás az ügyeletes fogorvosok esetleges cseréi miatt változhat, de csak az ellátás helyszíne módosulhat. Az esetleges változásokról a rendelők és a települések időben tájékoztatják a lakosságot. A fogászati ügyelet célja, hogy a hétvégi időszakban is elérhető legyen a sürgősségi ellátás a megye déli részén élők számára – fájdalomcsillapítás, kisebb beavatkozások és elsősegély jellegű ellátás biztosítása