Filmforgatás

1 órája

Kiderült, milyen film miatt lett olasz retro hangulata Fehérvár belvárosának (galéria, videó)

Címkék#utcakép#filmforgatás#fotós#belváros

Eddig csak azt lehetett tudni, hogy nagyszabású filmet forgatnak a koronázóvárosban. Kiderültek a részletek, ellepték a hatvanas évek olasz autói és kosztümjei Székesfehérvár belvárosát.

Feol.hu
Kiderült, milyen film miatt lett olasz retro hangulata Fehérvár belvárosának (galéria, videó)

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Székesfehérvár egyes utcái kedden mintha visszautaztak volna az időben: filmforgatás zajlott a belváros több pontján, emiatt forgalomkorlátozások léptek életbe, és a megszokott látkép hirtelen a múlt század díszleteit öltötte magára. 

filmforgatás
Filmforgatás zajlott Fehérváron.
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Elképesztő részletek a filmforgatásról

Fotós kollégánk elképesztő pillanatokat kapott el: korhű autók és olyan utcaképek jelentek meg, mintha egy másik korszakba csöppentünk volna. Még a járókelők is megálltak egy-egy fotóra — ki tudja, mikor láthatunk legközelebb ilyen különleges filmes varázslatot a fehérvári utcákon?

(Galéria a képre kattintva!)

Filmforgatás Fehérváron

Fotók: Nagy Norbert / FMH

Sajtóértesülés szerint egy amerikai filmet forgattak kedden a belvárosban, és egy hatvanas évekbeli olasz várost alakít Székesfehérvár. Állítólag a Brides című amerikai horror egyes jeleneteit forgatják a megyeszékhelyen.

