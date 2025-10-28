1 órája
Kiderült, milyen film miatt lett olasz retro hangulata Fehérvár belvárosának (galéria, videó)
Eddig csak azt lehetett tudni, hogy nagyszabású filmet forgatnak a koronázóvárosban. Kiderültek a részletek, ellepték a hatvanas évek olasz autói és kosztümjei Székesfehérvár belvárosát.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Székesfehérvár egyes utcái kedden mintha visszautaztak volna az időben: filmforgatás zajlott a belváros több pontján, emiatt forgalomkorlátozások léptek életbe, és a megszokott látkép hirtelen a múlt század díszleteit öltötte magára.
Elképesztő részletek a filmforgatásról
Fotós kollégánk elképesztő pillanatokat kapott el: korhű autók és olyan utcaképek jelentek meg, mintha egy másik korszakba csöppentünk volna. Még a járókelők is megálltak egy-egy fotóra — ki tudja, mikor láthatunk legközelebb ilyen különleges filmes varázslatot a fehérvári utcákon?
(Galéria a képre kattintva!)
Filmforgatás FehérváronFotók: Nagy Norbert / FMH
Sajtóértesülés szerint egy amerikai filmet forgattak kedden a belvárosban, és egy hatvanas évekbeli olasz várost alakít Székesfehérvár. Állítólag a Brides című amerikai horror egyes jeleneteit forgatják a megyeszékhelyen.
A legfrissebb Fejér vármegyei hírekért kövess minket a feol.hu Google News oldalán is!
Filmforgatás miatt jelentős lezárásokra kell készülni Székesfehérváron
Filmfőszerepet kapott Krausz Ferenc, Nobel-díjas fizikus
Meztelenül látták a híres magyar színésznőt Kincsesbányán