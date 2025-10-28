Kiderült, milyen film miatt lett olasz retro hangulata Fehérvár belvárosának (galéria, videó)

Székesfehérvár egyes utcái kedden mintha visszautaztak volna az időben: filmforgatás zajlott a belváros több pontján, emiatt forgalomkorlátozások léptek életbe, és a megszokott látkép hirtelen a múlt század díszleteit öltötte magára.

Filmforgatás zajlott Fehérváron.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Elképesztő részletek a filmforgatásról

Fotós kollégánk elképesztő pillanatokat kapott el: korhű autók és olyan utcaképek jelentek meg, mintha egy másik korszakba csöppentünk volna. Még a járókelők is megálltak egy-egy fotóra — ki tudja, mikor láthatunk legközelebb ilyen különleges filmes varázslatot a fehérvári utcákon?

