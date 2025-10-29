Újabb filmforgatás lesz a megyében – mutatjuk a részleteket!

Míg Székesfehérváron a hatvanas évek keltek életre a belváros több pontján zajló filmforgatás során, addig Polgárdiban egy valós eseményeken alapuló hihetetlen történetet dolgoznak fel.

Filmforgatás miatt lezárják a bányát Polgárdi-Ipartelepen.

A Royalty Films Kft. november 10. és december 19. között játékfilmet forgat a Polgárdi-Ipartelepeken található mészkőbányában, illetve január 7-8-án „Alone at dawn” munkacímen – derül ki az erről szóló tájékoztatóból.

Filmforgatás Polgárdiban: út a Medal of Honor-ig

A játékfilm egy hihetetlen, valós eseményeken alapuló történetet tár fel, melyben John Allan Chapman. az amerikai légierő harci irányítója önfeláldozó hőstettet hajt végre, mely után egy hírszerző tiszt azon dolgozik, hogy igazolja az irányító vitézségét. Munkájának eredményeképpen 2018-ban John Allan Chapman megkapta a a Medal of Honor kitüntetést.

Mint írják a a forgatási helyszín zárt és fokozottan veszélyes, ezért arra kérnek mindenkit, hogy a forgatás ideje alatt ne lépjenek be a bánya területére.

De arra is felhívják a figyelmet, hogy a fent jelölt időszakban a bánya közvetlen környezetében különböző technikai és filmes járművek parkolása és közlekedése, továbbá filmtechnikai felszerelések és berendezési kellékek ideiglenes tárolása várható.

Mindemellett a fogatás alatt látvány- és hangtechnikai effekteket alkalmaznak, valamint éjszakai munkavégzés is előfordulhat.



