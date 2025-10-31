29 perce
Különleges hadművelet a szár-hegyi kőbányában amerikai sztárokkal
Lassan már filmtörténetet ír a Fehérvár közeli hegyvonulat, november elejétől ismét amerikai filmet forgatnak a területén működő mészkőbányában.
A nemzetközi filmes híreken kívül a helyi lakosok körében is szárnyra keltek különböző híresztelések külföldi filmesek megjelenéséről a Polgárdihoz és Kőszárhegyhez közeli bánya területén. Voltak, akik akciófilmről, míg mások egy újabb sci-firől beszéltek, ugyanis pár éve itt forgatta Eli Roth a Borderlands (Határvidék) című sci-fi akcióvígjátékot, amelyben ismert hollywoodi szupersztárok szerepelnek, mint Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Jack Black.
Újabb filmforgatás Fejérben
Nem kellett sokáig találgatni, mivel a magyarországi székhelyű filmgyártó cég, a Mid Atlantic Productions nyílt tájékoztatást közölt a filmforgatásról október 28-án. Bejelentették, hogy a Polgárdi-Ipartelepen található mészkőbányában a Royalty Films játékfilmet forgat november 10 és december 19 között, valamint 2026. január 7-8-án. Felhívták a figyelmet arra, hogy a helyszínt biztonsági okok miatt lezárják, mivel ott a forgatás jellegéből adódóan látvány- és hangtechnikai effekteket alkalmaznak, elsősorban vaktöltényes fegyverhasználatra kerül sor. A stáb mindent megtesz annak érdekében, hogy tevékenységük az értintett terület közelében élők részére a legkisebb zavarral járjon. Ugyanakkor megértést, türelmet és együttműködést kértek tőlük.
A Mid Atlantic tájékoztatójában szerepel a forgatás előtt álló film címe, Alone at Dawn (Egyedül hajnalban) és története is. A valós események ihlette történet hőse John Chapman, az amerikai légierő harci irányítója, aki katonatársait megmentő önfeláldozó hőstettével kiérdemelte a legmagasabb kitüntetést. Ahhoz, hogy posztumusz megkapja a Medal of Honor-t (Becsület Érdemérem) egy hírszerzőtiszt vizsgálata által megszerzett bizonyítékokra volt szükség.
A korabeli tudósítások szerint az afganisztáni Takur Ghar-hegyi csata Anakonda-műveletében – amely egy mentőakció volt –kiemelkedő hősiességet tanúsított John Chapman őrmester. 2002 március 4-én helikopterrel történt bevetését, majd annak rakétagránát- és géppuskatűzzel való lelövését követőn megsebesült. Sebesülése ellenéren nem adta fel a harcot, fedezékbe vonulás nélkül támadta az al-Káidához tartozó ellenséges egység bunkereit, saját élete árán mentette meg 23 csapattársát. Lehetővé tette, hogy a Navy SEAL-s egysége visszavonuljon, tagjai elkerüljék a biztos halált. Mégis 16 év kellett ahhoz, hogy Chapman hősies helytállásáért özvegye 2018-ban átvehette a legmagasabb katonai kitüntetést.
John Chapman drámai történetének és a kitüntetéséhez kapcsolódó igazságkeresésnek első számú krónikásai a húga, Lori Chapman Longfritz és Dan Schilling az amerikai légierő nyugalmazott alezredese, aki több mint 30 évig vett rész különleges műveletekben.
A 2019-ben megjelent Alone at Dawn című bestsellerükből írt forgatókönyv alapján készül jelenleg ugyanezzel a munkacímmel a forgatás előtt álló film. Rendezője a kétszeres Oscar-díjas és Golden Globe-díjas Ron Howard, vezető katonai tanácsadója pedig a titkos akciókban tapasztalt Dan Schilling. A főszerepeket hollywoodi színészek alakítják majd: John Chapmant a Star Wars trilógiájának főgonoszaként jól ismert, 2016-ban Oscar-díjra jelölt Adam Driver; míg az Oscar-díjas Anne Hathaway a hírszerző tiszt szerepét alakítja, aki az amerikai légierő hősének Becsület Érdeméremmel való elismerésért küzdött.
A háborús filmdrámát Magyarországon és az Egyesült Államokban forgatják. A teljes stáb novemberben kezdi meg munkáját Budapesten és környékén, majd várhatóan december végétől Maryland államba, Annapolisba költözik át. Tudomásunk szerint jelenleg a szár-hegyi mészkőbányában a forgatáshoz szükséges előkészületi munkálatokat folytatják: tereprendezést, a terület díszletezést/berendezését, építmények felépítését. A helyszínre valószínű azért esett a választás, mert táji adottságai az afganisztáni Takur Ghar-hegyi csata színterét idézik.
A Szár- és Somlyó-hegy vonulata a kőbányával együtt immár Székesfehérvár és környékének egyik legnépszerűbb filmes helyszínévé lépett elő, az Alone at Dawn és a Borderlands című filmek amerikai stábjain kívül a Seuso-kincshez kapcsolódóan magyar, angol, francia és osztrák dokumentumfilmesek is forgattak már.
