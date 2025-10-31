Különleges hadművelet a szár-hegyi kőbányában amerikai sztárokkal

A nemzetközi filmes híreken kívül a helyi lakosok körében is szárnyra keltek különböző híresztelések külföldi filmesek megjelenéséről a Polgárdihoz és Kőszárhegyhez közeli bánya területén. Voltak, akik akciófilmről, míg mások egy újabb sci-firől beszéltek, ugyanis pár éve itt forgatta Eli Roth a Borderlands (Határvidék) című sci-fi akcióvígjátékot, amelyben ismert hollywoodi szupersztárok szerepelnek, mint Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Jack Black.

Filmforgatás Polgárdiban: A film hőse John Chapman Afganisztánban

Újabb filmforgatás Fejérben

Nem kellett sokáig találgatni, mivel a magyarországi székhelyű filmgyártó cég, a Mid Atlantic Productions nyílt tájékoztatást közölt a filmforgatásról október 28-án. Bejelentették, hogy a Polgárdi-Ipartelepen található mészkőbányában a Royalty Films játékfilmet forgat november 10 és december 19 között, valamint 2026. január 7-8-án. Felhívták a figyelmet arra, hogy a helyszínt biztonsági okok miatt lezárják, mivel ott a forgatás jellegéből adódóan látvány- és hangtechnikai effekteket alkalmaznak, elsősorban vaktöltényes fegyverhasználatra kerül sor. A stáb mindent megtesz annak érdekében, hogy tevékenységük az értintett terület közelében élők részére a legkisebb zavarral járjon. Ugyanakkor megértést, türelmet és együttműködést kértek tőlük.