Hollywood újra Fejérben: A Sakál napja stábja a Velencei-tónál forgat

Az év talán legjobb krimisorozata a Skyshowtime legsikeresebb munkája lett, és ez a kritikusok szerint elsősorban a gyerekes kinézetű gyilkost alakító brit sztárnak, Eddie Redmayne-nek köszönhető, aki a Mindenség elméletéért éppen tíz évvel ezelőtt Oscar-díjat kapott. Lashana Lynch Bianca játszotta a Sakálban az elszánt MI6-ügynököt, aki könyörtelen embervadászatot hirdetett ellene, de mivel az ő karaktere „meghalt”, őt biztosan nem látjuk majd Velencén a kávéházban. A filmsorozat több részét tavaly Magyarországon, Horvátországban, Ausztriában és Angliában vették fel, és tudható volt, hogy készülnek az újabb évadra, sőt, évadokra. Az előkészületek már megtörténtek és az ünnepek után, januárban megkezdődik a forgatás. Valamikor pedig nagy örömünkre a Velencei-tó térségébe is megérkeznek az alkotók és a technikát szállító kamionok – amint többet tudtunk erről, azonnal jelezzük.

Eddie Redmayne remekül alakítja a bérgyilkosta filmben

Forrás: SkyShowtime

Egyébként valószínűleg nem csak egyetlen jelenetet vesznek majd fel Fejér vármegyében, hiszen Gareth Neame vezető producer úgy döntött, hogy leforgatnak egy harmadik évadot is a Sakál legújabb kalandjairól. Az eddigi tíz részt több mint fél évig készítették, így minden bizonnyal az egész 2026-os esztendő A Sakál napja jegyében zajlik majd, így a jelenleg legjobban fizetett brit színészt, Eddie Redmayne-t sokan láthatják majd Budapesten, aki előtte egy másik thrillerben is szerepel az ugyancsak Oscar-díjas Julia Roberts társaságában. A főszereplő egyébként 15 millió dollárt kaszált a 60 éves Sam Mendes rendezte első évadért, így nyilván nem kellett sokat gondolkodnia a folytatáson.

A brit színésznek sikerült végig fenntartania a feszültséget az egymást követő epizódokban

Forrás: SkyShowtime

Aki esetleg még nem tudná: a sorozat alapvető sztorija egy láthatatlan, magányos bérgyilkos története, a cselekmény a pontos tervezés megszállottjaiként tevékenykedő Sakál és az őt üldözők versenyfutását mutatja be. Az eredeti könyv és a belőle készült első film a hatvanas évek Franciaországában játszódott, és a Charles de Gaulle elnök ellen (egyébként valóban volt ilyen, legalább harminc!) tervezett egyik merénylet megakadályozásáról szólt. Az új sorozat első évada a jelenbe emelte át a történetet, és egy rejtélyes, veszélyes bérgyilkos utáni, egész Európát átszelő hajtóvadászatot mutatott be. Ronan Bennett író még nem beszélt arról, hogy a folytatásban mit várhatunk, de a filmes lapok azt szellőztették meg, hogy valószínűleg az eddiginél is fontosabb szerep jut majd az Úrsula Corberó által alakított Nuriának, Sakál feleségének, aki közös gyermekükkel együtt elmenekül, hogy új életet kezdjen.