Hollywood újra Fejérben: A Sakál napja stábja a Velencei-tónál forgat
Reméljük, a magyarországi, sőt, a Fejér vármegyei helyszínek is hozzájárultak ahhoz, hogy az év egyik legnézettebb sorozata lett A Sakál napja című produkció. Aki látta a részeit, tudja, hogy a több honfitásunk munkáját is dicsérő alkotás nem csupán a Frederick Forsyth 1971-es könyvklasszikusának és a régebbi, 1973-as és 1997-es mozifilmeknek az újra értelmezése, hanem egy végig izgalmas és sodró lendületű kémtriller, amely látványvilágával is megfelel a mai kor igényeinek.
Várhatóan még idén vetíteni kezdik a második évadot
Forrás: SkyShowtime
Az év talán legjobb krimisorozata a Skyshowtime legsikeresebb munkája lett, és ez a kritikusok szerint elsősorban a gyerekes kinézetű gyilkost alakító brit sztárnak, Eddie Redmayne-nek köszönhető, aki a Mindenség elméletéért éppen tíz évvel ezelőtt Oscar-díjat kapott. Lashana Lynch Bianca játszotta a Sakálban az elszánt MI6-ügynököt, aki könyörtelen embervadászatot hirdetett ellene, de mivel az ő karaktere „meghalt”, őt biztosan nem látjuk majd Velencén a kávéházban. A filmsorozat több részét tavaly Magyarországon, Horvátországban, Ausztriában és Angliában vették fel, és tudható volt, hogy készülnek az újabb évadra, sőt, évadokra. Az előkészületek már megtörténtek és az ünnepek után, januárban megkezdődik a forgatás. Valamikor pedig nagy örömünkre a Velencei-tó térségébe is megérkeznek az alkotók és a technikát szállító kamionok – amint többet tudtunk erről, azonnal jelezzük.
Egyébként valószínűleg nem csak egyetlen jelenetet vesznek majd fel Fejér vármegyében, hiszen Gareth Neame vezető producer úgy döntött, hogy leforgatnak egy harmadik évadot is a Sakál legújabb kalandjairól. Az eddigi tíz részt több mint fél évig készítették, így minden bizonnyal az egész 2026-os esztendő A Sakál napja jegyében zajlik majd, így a jelenleg legjobban fizetett brit színészt, Eddie Redmayne-t sokan láthatják majd Budapesten, aki előtte egy másik thrillerben is szerepel az ugyancsak Oscar-díjas Julia Roberts társaságában. A főszereplő egyébként 15 millió dollárt kaszált a 60 éves Sam Mendes rendezte első évadért, így nyilván nem kellett sokat gondolkodnia a folytatáson.
Aki esetleg még nem tudná: a sorozat alapvető sztorija egy láthatatlan, magányos bérgyilkos története, a cselekmény a pontos tervezés megszállottjaiként tevékenykedő Sakál és az őt üldözők versenyfutását mutatja be. Az eredeti könyv és a belőle készült első film a hatvanas évek Franciaországában játszódott, és a Charles de Gaulle elnök ellen (egyébként valóban volt ilyen, legalább harminc!) tervezett egyik merénylet megakadályozásáról szólt. Az új sorozat első évada a jelenbe emelte át a történetet, és egy rejtélyes, veszélyes bérgyilkos utáni, egész Európát átszelő hajtóvadászatot mutatott be. Ronan Bennett író még nem beszélt arról, hogy a folytatásban mit várhatunk, de a filmes lapok azt szellőztették meg, hogy valószínűleg az eddiginél is fontosabb szerep jut majd az Úrsula Corberó által alakított Nuriának, Sakál feleségének, aki közös gyermekükkel együtt elmenekül, hogy új életet kezdjen.
Egyébként a Velencei-tó környéke már hosszú ideje ott szerepel a hazánkban dolgozó filmesek térképén: 2016-ban például a Szúnyog-sziget Halászcsárdájában ebédelt meg Harrison Ford, aki a „Szárnyas fejvadász” folytatását forgatta akkor hazánkban. Channing Tatum és Donald Sutherland 2011-es, a Római Birodalom korszakában játszódó „A sas” című drámájának egyik helyszíne pedig ugyancsak a Szúnyog-sziget volt, a Velencei-tó partján építették fel Aquila nagybácsi (Donald Sutherland) villáját.
