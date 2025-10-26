október 26., vasárnap

Filmforgatás miatt jelentős lezárásokra kell készülni Székesfehérváron

Egy, a lakóknak kihelyezett tájékoztatás szerint filmforgatás miatt lezárásokra kell készülni Székesfehérvár belvárosában október 28-án, kedden. A filmforgatás miatti forgalomkorlátozás időszakosan érinti a gyalogos- és járműforgalmat is.

Feol.hu

Játékfilm-forgatás miatt Székesfehérvár belvárosában forgalomkorlátozásra kell számítani október 28-án – tudtuk meg egy olvasónktól, aki továbbított felénk egy erről szóló írásos lakossági tájékoztatást, melyet a film forgatója, a Honeymoon Film Kft. tett közzé a környéken többfelé is. Eszerint október 28-án a Kossuth utcában, a Táncsics Mihály utcában, a Petőfi utcában, a Szent István téren, a II. János Pál pápa téren, a Megyeház utcában, valamint a Lépcső utcában és az Arany János utcában forgalomkorlátozás lesz a filmforgatás miatt. 

filmforgatás
Filmforgatás miatt kell lezárásokra számítani.
Fotó: gnepphoto / Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Filmforgatás és zavartalan hétköznap

A tájékoztatóból kiderül az is, hogy az érintett területeken számítani lehet a forgatáshoz szükséges technikai és filmes járművek parkolására, filmtechnikai felszerelésekre és berendezési kellékekre. Megjegyzik továbbá azt is, hogy a forgatócsoport mindent megtesz annak érdekében, hogy a környéken lakók nyugalmát a lehető legkisebb mértékben zavarják csak, valamint biztosítják az épületekbe, üzlethelyiségekbe való ki- és bejárást, árurakodást. 

