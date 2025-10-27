október 27., hétfő

Szabina névnap

11°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Itt a vége?

23 perce

Véget érhet a népszerű Fejér megyei fesztivál, megszólaltak a szervezők

Címkék#Szalki-szigeten#fesztiválozó#Rockmaraton Fesztivál

Nehéz helyzetbe kerültek a szervezők. A népszerű nemzetközi fesztivál 30 év után zárhatja be a kapuit.

Feol.hu

Emberek ezrei buliztak a dunaújvárosi Szalki-szigeten ebben az évben is a Rockmaraton Fesztiválon, azonban könnyen megtörténhet, hogy 2026-ban ezt már nem tehetik meg. A fesztivál szervezői most a hivatalos Facebook oldalukon számoltak be arról, bizony komoly nehézségek elé kell nézniük a jövőt tekintve.

Rockmaraton Fesztivál
Könnyen meglehet, hogy idén buliztak utoljára az emberek a Rockmaraton Fesztiválon
Fotó: Horváth László

Még nem biztos, de véget érhet a fesztivál

A 30 éves múlttal rendelkező Rockmaraton Fesztivál ebben az évben is nagy élményt okozott a bulizóknak, azonban 2026-ban a fesztiválpiaci helyzet miatt jelentős kihívások elé néznek a szervezők. Mint írják, Magyarországon számos fesztivál megszűnt vagy szünetelteti a működését, ez pedig a piac bizonytalanságát jelenti.

Különösen aggasztó, amikor arról lehet olvasni, hogy Magyarország és Európa egyik legnagyobb fesztiválja sem biztos, hogy 2026-ban megvalósul

– olvasható a Rockmaraton Fesztivál hivatalos Facebook oldalán megjelent közleményben. Hozzáteszik, az egyhetes buli mindig is saját kockázatvállalással működött, elsősorban a jegybevételre és a vendéglátásra alapozott, érdemi támogatások és szponzorok nélkül.

Megnövekedtek a költségek, pénzügyi mérlegelést igényel a folytatás

A fesztivál szervezői arról is írnak, az elmúlt években jelentősen megnövekedtek a költségeik, így alapos szakmai és pénzügyi mérlegelést igényel az, hogy folytatni tudják-e a 30 évvel ezelőtt megkezdett munkát. Leszögezik, fontos számukra, hogy a rendezvény hiteles és felelős módon működjön a fellépők, szolgáltatók és közönség felé egyaránt.

A szervezők legfőbb célja, hogy a Rockmaraton hosszútávon fennmaradjon, ezért újratervezik a folytatás feltételeit és a közönség türelmét és megértését kérik.

Megtudtuk, a meleg sör nem a legjobb

A 2025-ös fesztivál számtalan emlékezetes pillanatot tartogatott magára, a helyszínen pedig fesztiválozókkal készítettünk interjút, akiktől többek között azt is megtudtuk, hogy a meleg sör nem a legjobb. Az biztos, hogy az általunk megkérdezett emberek szívesen részt vennének 2026-ban is a Rockmaratonon, hogy erre lesz-e lehetőségük, az később kiderül.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu