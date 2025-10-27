Véget érhet a népszerű Fejér megyei fesztivál, megszólaltak a szervezők

Emberek ezrei buliztak a dunaújvárosi Szalki-szigeten ebben az évben is a Rockmaraton Fesztiválon, azonban könnyen megtörténhet, hogy 2026-ban ezt már nem tehetik meg. A fesztivál szervezői most a hivatalos Facebook oldalukon számoltak be arról, bizony komoly nehézségek elé kell nézniük a jövőt tekintve.

Könnyen meglehet, hogy idén buliztak utoljára az emberek a Rockmaraton Fesztiválon

Fotó: Horváth László

Még nem biztos, de véget érhet a fesztivál

A 30 éves múlttal rendelkező Rockmaraton Fesztivál ebben az évben is nagy élményt okozott a bulizóknak, azonban 2026-ban a fesztiválpiaci helyzet miatt jelentős kihívások elé néznek a szervezők. Mint írják, Magyarországon számos fesztivál megszűnt vagy szünetelteti a működését, ez pedig a piac bizonytalanságát jelenti.

Különösen aggasztó, amikor arról lehet olvasni, hogy Magyarország és Európa egyik legnagyobb fesztiválja sem biztos, hogy 2026-ban megvalósul

– olvasható a Rockmaraton Fesztivál hivatalos Facebook oldalán megjelent közleményben. Hozzáteszik, az egyhetes buli mindig is saját kockázatvállalással működött, elsősorban a jegybevételre és a vendéglátásra alapozott, érdemi támogatások és szponzorok nélkül.

Megnövekedtek a költségek, pénzügyi mérlegelést igényel a folytatás

A fesztivál szervezői arról is írnak, az elmúlt években jelentősen megnövekedtek a költségeik, így alapos szakmai és pénzügyi mérlegelést igényel az, hogy folytatni tudják-e a 30 évvel ezelőtt megkezdett munkát. Leszögezik, fontos számukra, hogy a rendezvény hiteles és felelős módon működjön a fellépők, szolgáltatók és közönség felé egyaránt.

A szervezők legfőbb célja, hogy a Rockmaraton hosszútávon fennmaradjon, ezért újratervezik a folytatás feltételeit és a közönség türelmét és megértését kérik.

Megtudtuk, a meleg sör nem a legjobb

A 2025-ös fesztivál számtalan emlékezetes pillanatot tartogatott magára, a helyszínen pedig fesztiválozókkal készítettünk interjút, akiktől többek között azt is megtudtuk, hogy a meleg sör nem a legjobb. Az biztos, hogy az általunk megkérdezett emberek szívesen részt vennének 2026-ban is a Rockmaratonon, hogy erre lesz-e lehetőségük, az később kiderül.