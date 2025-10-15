FEOL Podcast: Krencz Balázs ügyvéddel, az Együtt Erő Vagyunk Alapítvány alapítójával beszélgettünk

A beszélgetés során megismerhettük a sportembert, aki a kosárlabda szerelmese és edzőként is dolgozott, valamint az ügyvédet, akinek legnagyobb kihívása nem más, mint az idő és az időbeosztás. Szó esett arról is, milyen impulzusok és emberi történetek indították el őt azon az úton, amely végül a kőkeresztek és útmenti szobrok restaurálásához, sőt, egy egész közösségi mozgalom megszületéséhez vezetett. Egy inspiráló beszélgetés hitről, közösségről, elhivatottságról és emberi kitartásról, mindez egy olyan ember szemszögéből, aki a jog és a sport világát a közösség szolgálatába állítja.