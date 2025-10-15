október 15., szerda

1 órája

FEOL Podcast: Krencz Balázs ügyvéddel, az Együtt Erő Vagyunk Alapítvány alapítójával beszélgettünk

Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége ezúttal Krencz Balázs ügyvéd, az Együtt Erő Vagyunk Alapítvány alapítója volt! Balázs nemcsak az alapítványi missziós munkáról mesélt – a keresztek felújításáról, útmenti szobrok megmentéséről és a helyi közösségek összefogásáról –, hanem bepillantást engedett saját életébe is.

Bokányi Zsolt
FEOL Podcast: Krencz Balázs ügyvéddel, az Együtt Erő Vagyunk Alapítvány alapítójával beszélgettünk

A beszélgetés során megismerhettük a sportembert, aki a kosárlabda szerelmese és edzőként is dolgozott, valamint az ügyvédet, akinek legnagyobb kihívása nem más, mint az idő és az időbeosztás. Szó esett arról is, milyen impulzusok és emberi történetek indították el őt azon az úton, amely végül a kőkeresztek és útmenti szobrok restaurálásához, sőt, egy egész közösségi mozgalom megszületéséhez vezetett. Egy inspiráló beszélgetés hitről, közösségről, elhivatottságról és emberi kitartásról, mindez egy olyan ember szemszögéből, aki a jog és a sport világát a közösség szolgálatába állítja.

