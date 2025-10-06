Feol podcast
1 órája
Beszélgetés Szilágyi Béla cukrászmesterrel
Szilágyi Béla cukrászmester
Fotó: Bokányi Zsolt / FMH
Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt most külső helyszínre látogatott és egy legendás helyszínen beszélgetett Szilágyi Béla curászmesterrel. Ha Sárbogárd központjában járunk, szinte lehetetlen nem megállni a patinás Főtéri Cukrászda előtt. A műemlék jellegű épületben az 1970-es évek óta születnek a város legfinomabb süteményei, és itt dolgozik azóta is a hely legendás alakja, Szilágyi Béla cukrászmester. Élete története szorosan összefonódik a cukrászdával: ipari tanulóként kezdte még az ÁFÉSZ idejében, majd mesterré vált, később pedig családjával együtt átvette az üzlet működtetését.
