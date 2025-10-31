október 31., péntek

Feol podcast

1 órája

Feol Podcast: Agyagási István református lelkipásztor volt a vendégünk

Címkék#feol podcast#vendégünk#lelkipásztor#mozgalom

Podcast csatornánk és Bokányi Zsolt vendége Agyagási István református lelkipásztor volt.

Bokányi Zsolt
Október 31-én a reformáció napjára emlékezünk – arra a történelmi pillanatra, amikor Luther Márton 1517-ben kifüggesztette 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, elindítva ezzel azt a mozgalmat, amely örökre megváltoztatta az egyház és a hit világát. Ebben az adásban a reformáció eseményeiről, Luther Márton életéről és örökségéről, valamint arról esik szó, hogyan formálta mindez a protestáns hitet és gondolkodást az Ige fényében. Hallgassátok meg ezt a különleges beszélgetést, amely nemcsak történelmi betekintést nyújt, hanem lelki útravalót is ad arról, mit jelent ma megújulni hitben és kegyelemben, megváltozni és nem a világ dolgaihoz igazodni!

 

 

Feol podcast

