1 órája
Feol Podcast: Agyagási István református lelkipásztor volt a vendégünk
Podcast csatornánk és Bokányi Zsolt vendége Agyagási István református lelkipásztor volt.
Október 31-én a reformáció napjára emlékezünk – arra a történelmi pillanatra, amikor Luther Márton 1517-ben kifüggesztette 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, elindítva ezzel azt a mozgalmat, amely örökre megváltoztatta az egyház és a hit világát. Ebben az adásban a reformáció eseményeiről, Luther Márton életéről és örökségéről, valamint arról esik szó, hogyan formálta mindez a protestáns hitet és gondolkodást az Ige fényében. Hallgassátok meg ezt a különleges beszélgetést, amely nemcsak történelmi betekintést nyújt, hanem lelki útravalót is ad arról, mit jelent ma megújulni hitben és kegyelemben, megváltozni és nem a világ dolgaihoz igazodni!
Feol podcast
- Egy megható történet hitről, szeretetről és emberi kitartásról
- Megelégedne a Ferencváros a kiesés elleni harccal az Európa-liga elődöntőért cserébe? (videó)
- A juhász, aki a természet ritmusára él – beszélgetés Juhász Imrével Szabadegyházán
- Mennyire feszül egymásnak a két McLaren pilóta?
- FEOL Podcast: Krencz Balázs ügyvéddel, az Együtt Erő Vagyunk Alapítvány alapítójával beszélgettünk