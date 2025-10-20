Fennállásának 95. évfordulóját ünnepelte a kálozi óvoda

Majd egy évszázada működik már a kálozi Aranyalma Óvoda, amelynek falain belül ez idő alatt rengeteg kisgyermek cseperedett fel. E szép évforduló alkalmából gyűltek össze nemrég az intézmény korábbi és jelenlegi dolgozói, hogy közösen emlékezzenek a mögöttük álló időre.

Forrás: Varga Gábor Facebook oldala

„Az itt dolgozók igazi otthonná varázsolták az óvodát, lelket, életet leheltek az épület falai közé a majd' egy évszázad során. Se szeri, se száma a gyermekeknek, akik az óvó és dajka nénik gondoskodó szárnyai alatt cseperedtek fel itt, megtapasztalva a közösségi lét első, meghatározó élményeit” –írta az ünnepség után közösségi oldalán Varga Gábor országgyűlési képviselő.