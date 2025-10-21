október 21., kedd

Szívszorító

1 órája

27 kutyát mentettek ki egy elhunyt idős nő otthonából, sokkoló körülmények közül

27 kutya maradt magára egy településen, miután gazdájuk elhunyt. A mentésben a Fema mellett részt vett egy másik állatvédő szervezet is.

Déri Brenda

Szombaton értesültek a Fema Állatmentők arról, hogy egy Vas megyei településen az egyik illetékes állatmentő szervezet a településvezető kérésére kiszállt egy elhunyt idős asszony otthonához, ám ami ott fogadta őket, arra nem számítottak. 27 alulszocializált állatot kellett kimenteniük. Ehhez azonban segítségre volt szükségük, e felhívásra jelentkezett a Fema, akik nem sokkal később a helyszínre siettek – tudtuk meg Lajos Bencétől, a Fema Állatmentők műveletirányítójától.

fema
Többnyire felnőtt, nagytestű kutyákat mentett ki a Fema és egy másik szervezet.
Forrás: Aggtelek Környéki Állatvédő Egyesület

Újabb sikeres állatmentés a Fema Állatmetőknek köszönhetően

A lovasberényi állatmentő szervezet végül 13 kutyát szállított saját telephelyére, illetve több másik eb szállításában is segédkeztek. Végül a 13-ból így is 19 lett, ugyanis az egyik szuka kutya a hazavezető úton világra hozta hat kicsinyét.

Forrás: Aggtelek Környéki Állatvédő Egyesület

Az állatok alulszocializáltak, de jól tápláltak, a vizsgálatok még tartanak.

 

