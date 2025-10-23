1 órája
Rémálom a faluban: magukra hagyott kutyákat találtak a romos kislángi háznál
Újabb szomorú esettel kellett szembesülniük az állatvédőknek. A Fema Állatmentők és a NOÉ Speciális Kutató-mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület ezúttal Kislángra vonult ki, hogy életeket mentsen.
Alig telt el néhány nap a szörnyű Vas megyei mentés óta, mely során 27 árva lelket szabadítottak ki egy elhunyt idős asszony ingatlanából, most ismét útra kellett kelnie a Fema Állatmentőknek, akikkel ezúttal a NOÉ vonult ki a helyszínre. Az úti cél ez esetben Kisláng volt, ahol ugyancsak meglehetősen rossz körülmények fogadták őket. Az ingatlan, ahova kivonultak, elhagyatott, lomos és romos épületekkel teli terület volt, amelynek bérlője előbb nem akarta elhagyni az épületet, majd végül mégis csak elment, de a vele élő állatokat ott hagyta, egyedül.
NOÉ és a Fema Kislángon: két állatot mentettek ki
Mint azt később bejegyzésében is írta a Fema: a helyszínen három kutya tartózkodott, közülük egy sajnos már elpusztult, a másik kettő pedig rendkívül elhanyagolt, méltatlan körülmények között sínylődött.
– Ez az ügy újra emlékeztet minket arra, hogy az állattartás felelősség, nem csupán jog. Aki nem képes megfelelő körülményeket biztosítani egy élőlénynek, inkább ne tartson állatot. Egy életért való felelőtlenség soha nem maradhat következmények nélkül – írják.
