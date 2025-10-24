október 24., péntek

Mentőakció

1 órája

Áldatlan körülmények és kilátszó bordák – ismét szörnyű körülmények között lévő kutyákat mentett a Fema

Címkék#FEMA Állatmentők#dég#mentés

Meglehetősen rossz körülmények között találtak két kutyát az állatvédők. A helyszín ezúttal Dég volt, ahova lakossági bejelentés alapján érkeztek a Fema Állatmentők.

Déri Brenda
Áldatlan körülmények és kilátszó bordák – ismét szörnyű körülmények között lévő kutyákat mentett a Fema

Forrás: Fema Állatmentők

A helyszínen talált két kutya igen rossz állapotban volt, bordáik kilátszódtak, élelem, fedél és víz sehol a közelükben. Ezt pedig csak tetézte, a lánc, amely mindkettőjük nyaka köré volt kötve, minimális mozgásteret hagyva ezzel nekik. Az egyik kutya a másiknál is rosszabb kondícióban volt, az állatvédők szerint a rendkívül súlyos alultápláltság miatt közvetlen életveszélyben állt. Rajtuk kívül az ingatlanon több haszonállat is tartózkodott, de olyan ólakban, amelyek nem nyújtanak biztonságos menedéket nekik – írják bejegyzésükben a Fema Állatmentők.

Fema Állatmentők
Fema Állatmentők: ezúttal két kutya menekült meg.
Forrás: Fema Állatmentők

A Fema Állatmentők dégi mentése nem egyedüli eset volt, ahova az állatorvos nem ment ki

Az állatmentő szervezet a továbbiakban arra is kitér, hogy a rendőrség mellett kérték a hatósági állatorvos kivonulását, ám ő e kérésnek nem tett eleget, ahogy a néhány nappal ezelőtti esetnél sem, amikor szintén két alultáplált és egy elhullott állatnál kérték a segítségét. Pedig a jogszabály rögzíti, hogy az állatorvos köteles az állatkínzás gyanúját haladéktalanul bejelenteni az állatvédelmi hatóságnak, illetve – szükség esetén – a rendőrségnek és köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal. De azt is leírja, hogy a hatósági állatorvosnak az állattartási szabályok megsértéséről szóló bejelentések kivizsgálását haladéktalanul meg kell kezdenie. 

A kutyák tulajdonosa lemondott az állatokról, akik azóta biztonságban vannak és állatorvosi ellátásban részesülnek. Ami a haszonállatokat illeti, őket sem hagyják magukra az állatvédők, megteszik a szükséges bejelentéseket. Az állatorvos ellen pedig panaszt tesznek.

 

