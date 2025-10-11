1 órája
Az idei volt a harmadik legmelegebb szeptember a Föld történetében
A Copernicus adatai szerint 2025 szeptembere a harmadik legmelegebb volt a Föld történetében. A felmelegedés nem lassul: melegebb tengerek, olvadó jég és szélsőséges időjárás jellemzi bolygónkat.
A Copernicus klímafigyelő rendszer adatai szerint az idei szeptember a harmadik legmelegebb volt a mérések kezdete óta. Évről évre forrósodik az időjárás, a bolygó átlaghőmérséklete 16,1 Celsius-fok, ami 0,66 fokkal meghaladja az 1991–2020-as átlagot. A felmelegedés következtében ez már a tizenötödik egymást követő hónap, amikor a Föld hőmérséklete jóval az ipari forradalom előtti szint fölött van.
A felmelegedés a sarkvidéket sem kíméli
A köpönyeg írásából kiderül, hogy a tengerfelszín átlaghőmérséklete 20,7 Celsius-fok volt, ami szintén rekordközeli érték. Ez az óceánok felmelegedése nemcsak a viharokat és hurrikánokat erősíti, hanem gyorsítja a jég olvadását és felborítja az ökoszisztémát is.
Az Északi-sarkvidék jégtakarója 12 százalékkal kisebb, mint a korábbi átlag.
