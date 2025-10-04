Búcsút int a roncsoknak Fehérvár, álmokat vált valóra a fejlesztés az elhanyagolt területen

A Budai úti bevásárlóközpont mögötti területtel korábban is foglalkoztunk már, az ott illetéktelenül lerakott autóroncsok ügyében. Megkeresésünkre Székesfehérvár önkormányzata arról tájékoztatott, hogy a szóban forgó murvás terület közterület, így aki autóroncsot lát, az tegyen bejelentést a közterület-felügyeletnél. Válaszukban kiemelték, hogy a terület rendezés alatt van, már körvonalazódnak az elképzelések, hogy pontosan mit jelent majd a Budai úti terület fejlesztése.

Most még egy-két autóroncs is áll a murvás parkolóban, egy jövőbeni fejlesztés azonban rendezettebbé teszi majd a területet

Forrás: FMH archív

Újabb fejlesztés a Budai úton

„A Budai úti Interspar mögötti murvás terület Székesfehérvár Önkormányzata tulajdonában van, ez közterület és parkolóként van használatban. A város szándéka, hogy rendezettebbé tegye a területet, ami új burkolatot és a parkolóhelyek kijelölését, valamint – a körzet önkormányzati képviselőjével és a lakókkal egyeztetve – az ott élőket szolgáló (pl. játszótér, kondipark) funkciók kialakítását tartalmazza. Ennek a tervezése és előkészítése már meg is kezdődött, és amint olyan fázisba jut, bemutatásra is kerül majd, hogy az ott élők is megismerhessék, véleményezhessék” – tudtuk meg az önkormányzat Fol.hu-nak küldött válaszából, amikor a Budai úti bevásárlóközpont mögötti területen álló autóroncsok ügyében érdeklődtünk.