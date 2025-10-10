49 perce
Egészségnap a Fejérvíz-nél: ahol a test és lélek is feltöltődött (videó, galéria)
A testi és lelki feltöltődés jegyében tartották meg a Fejérvíz ZRt. harmadik Egészségnapját. A Fejérvíz Egészségnap célja, hogy a dolgozók figyelmet fordítsanak önmagukra, és közösen tegyenek a munkahelyi jóllétért.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
A Fejérvíz Egészségnap immár harmadik alkalommal valósult meg, a testi-lelki egészség és a közösségi összetartozás jegyében. A program az egész vállalat dolgozói számára nyitott volt – a székesfehérvári központban és a vidéki telephelyeken egyaránt. A rendezvény üzenete idén is aktuális és inspiráló volt: - Törődj magaddal, testben, lélekben, szellemben. -
Az idei esemény különleges időpontban valósult meg, hiszen egybeesett a Lelki Egészség Világnapjával, így a testi felfrissülés mellett kiemelt hangsúlyt kapott a mentális jóllét és a belső egyensúly támogatása is.
Egészségnap a FejérvíznélFotók: Fehér Gábor / FMH
Fejérvíz egészségnap: mozgalmas programkavalkád
A nap közös megnyitóval indult, ahol Laczi Péter vezérigazgató és a vállalat kommunikációs vezetője köszöntötték a résztvevőket. A reggelt egy lendületes bemelegítő torna követte, amelyet az egyik lelkes munkatárs vezetett az udvaron, megteremtve az összetartó, vidám hangulatot. A szervezők idén is változatos programkínálattal készültek: összesen 24 különböző foglalkozás várta a dolgozókat, az egészségtudatosság, az önismeret és a mentális feltöltődés jegyében.
A nap során többek között az alábbi programok közül választhattak a résztvevők:
- Önismereti és szervezetfejlesztő előadások,
- Gyógynövényes workshop Lencsés Ritával, ahol természetes alapanyagú termékek készültek,
- Önbizalomnövelde workshop,
- Mentálkávéház, ahol halk zene, megerősítő gondolatok és kedves üzenetek segítették a lelki töltődést,
Valamint az Egészségfejlesztési Iroda által végzett állapotfelmérések (BMI-, vércukor-, koleszterin- és boka-kar index mérések) is szerepeltek a lehetőségek között! Kiemelt programelem volt az elsősegély-oktatás, amelynek célja, hogy minden dolgozó magabiztosabban reagáljon váratlan helyzetekben. A munkatársak így nemcsak a saját, hanem egymás biztonságáért is tenni tudnak, hiszen a biztonság és odafigyelés közösségi érték.
A belső harmónia jegyében
A nap zárásaként relaxációs hangtálfürdő segítette a résztvevőket a lecsendesedésben és az elmélyülésben. A különleges hangélmény méltó lezárása volt a tartalmas, élményekkel teli napnak, amely egyszerre szólt a testi felfrissülésről és a lelki béke megtalálásáról.
Elkötelezetten a jóllét mellett
A Fejévíz Zrt. elkötelezett a vállalati jóllét, a well-being szemlélet és az egészségtudatos életmód támogatása mellett. A cég vezetése hisz abban, hogy a kiegyensúlyozott, testi-lelki-szellemi harmóniában élő munkatársak alkotják a közösség valódi erejét.
A mindennapi munka során fontos, hogy időt szánjunk a feltöltődésre, egymásra és önmagunkra is. Csak így őrizhetjük meg hosszú távon az energiánkat, motivációnkat és egymás iránti figyelmünket
– hangsúlyozták a szervezők.