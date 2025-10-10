október 10., péntek

Egészségben és harmóniában!

49 perce

Egészségnap a Fejérvíz-nél: ahol a test és lélek is feltöltődött (videó, galéria)

Címkék#jóllét fejérvíz#workshop#program

A testi és lelki feltöltődés jegyében tartották meg a Fejérvíz ZRt. harmadik Egészségnapját. A Fejérvíz Egészségnap célja, hogy a dolgozók figyelmet fordítsanak önmagukra, és közösen tegyenek a munkahelyi jóllétért.

Bokányi Zsolt
Egészségnap a Fejérvíz-nél: ahol a test és lélek is feltöltődött (videó, galéria)

Fotó:  Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Fejérvíz Egészségnap immár harmadik alkalommal valósult meg, a testi-lelki egészség és a közösségi összetartozás jegyében. A program az egész vállalat dolgozói számára nyitott volt – a székesfehérvári központban és a vidéki telephelyeken egyaránt. A rendezvény üzenete idén is aktuális és inspiráló volt:  - Törődj magaddal, testben, lélekben, szellemben. - 

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az idei esemény különleges időpontban valósult meg, hiszen egybeesett a Lelki Egészség Világnapjával, így a testi felfrissülés mellett kiemelt hangsúlyt kapott a mentális jóllét és a belső egyensúly támogatása is.

Egészségnap a Fejérvíznél

Fotók: Fehér Gábor / FMH

Fejérvíz egészségnap: mozgalmas programkavalkád

A nap közös megnyitóval indult, ahol Laczi Péter vezérigazgató és a vállalat kommunikációs vezetője köszöntötték a résztvevőket. A reggelt egy lendületes bemelegítő torna követte, amelyet az egyik lelkes munkatárs vezetett az udvaron, megteremtve az összetartó, vidám hangulatot. A szervezők idén is változatos programkínálattal készültek: összesen 24 különböző foglalkozás várta a dolgozókat, az egészségtudatosság, az önismeret és a mentális feltöltődés jegyében. 

A nap során többek között az alábbi programok közül választhattak a résztvevők: 

  • Önismereti és szervezetfejlesztő előadások, 
  • Gyógynövényes workshop Lencsés Ritával, ahol természetes alapanyagú termékek készültek, 
  • Önbizalomnövelde workshop, 
  • Mentálkávéház, ahol halk zene, megerősítő gondolatok és kedves üzenetek segítették a lelki töltődést, 

Valamint az Egészségfejlesztési Iroda által végzett állapotfelmérések (BMI-, vércukor-, koleszterin- és boka-kar index mérések) is szerepeltek a lehetőségek között!  Kiemelt programelem volt az elsősegély-oktatás, amelynek célja, hogy minden dolgozó magabiztosabban reagáljon váratlan helyzetekben. A munkatársak így nemcsak a saját, hanem egymás biztonságáért is tenni tudnak, hiszen a biztonság és odafigyelés közösségi érték.

A belső harmónia jegyében! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A belső harmónia jegyében

A nap zárásaként relaxációs hangtálfürdő segítette a résztvevőket a lecsendesedésben és az elmélyülésben. A különleges hangélmény méltó lezárása volt a tartalmas, élményekkel teli napnak, amely egyszerre szólt a testi felfrissülésről és a lelki béke megtalálásáról.

Elkötelezetten a jóllét mellett

A Fejévíz Zrt. elkötelezett a vállalati jóllét, a well-being szemlélet és az egészségtudatos életmód támogatása mellett. A cég vezetése hisz abban, hogy a kiegyensúlyozott, testi-lelki-szellemi harmóniában élő munkatársak alkotják a közösség valódi erejét.

A mindennapi munka során fontos, hogy időt szánjunk a feltöltődésre, egymásra és önmagunkra is. Csak így őrizhetjük meg hosszú távon az energiánkat, motivációnkat és egymás iránti figyelmünket

– hangsúlyozták a szervezők.

 

