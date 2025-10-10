Egészségnap a Fejérvíz-nél: ahol a test és lélek is feltöltődött (videó, galéria)

Fejérvíz egészségnap: mozgalmas programkavalkád

A nap közös megnyitóval indult, ahol Laczi Péter vezérigazgató és a vállalat kommunikációs vezetője köszöntötték a résztvevőket. A reggelt egy lendületes bemelegítő torna követte, amelyet az egyik lelkes munkatárs vezetett az udvaron, megteremtve az összetartó, vidám hangulatot. A szervezők idén is változatos programkínálattal készültek: összesen 24 különböző foglalkozás várta a dolgozókat, az egészségtudatosság, az önismeret és a mentális feltöltődés jegyében.

A nap során többek között az alábbi programok közül választhattak a résztvevők:

Önismereti és szervezetfejlesztő előadások,

Gyógynövényes workshop Lencsés Ritával, ahol természetes alapanyagú termékek készültek,

Önbizalomnövelde workshop,

Mentálkávéház, ahol halk zene, megerősítő gondolatok és kedves üzenetek segítették a lelki töltődést,

Valamint az Egészségfejlesztési Iroda által végzett állapotfelmérések (BMI-, vércukor-, koleszterin- és boka-kar index mérések) is szerepeltek a lehetőségek között! Kiemelt programelem volt az elsősegély-oktatás, amelynek célja, hogy minden dolgozó magabiztosabban reagáljon váratlan helyzetekben. A munkatársak így nemcsak a saját, hanem egymás biztonságáért is tenni tudnak, hiszen a biztonság és odafigyelés közösségi érték.

A belső harmónia jegyében! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A belső harmónia jegyében

A nap zárásaként relaxációs hangtálfürdő segítette a résztvevőket a lecsendesedésben és az elmélyülésben. A különleges hangélmény méltó lezárása volt a tartalmas, élményekkel teli napnak, amely egyszerre szólt a testi felfrissülésről és a lelki béke megtalálásáról.