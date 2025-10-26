1 órája
A TOP 10 legjobb Fejér megyei étterem, amit nem érdemes kihagyni
A megyében nemcsak a történelmi városok és a természeti látnivalók vonzanak, hanem a gasztronómiai élmények is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. A Google-értékelések alapján összevetettük, mely Fejér megyei éttermek tartoznak a legjobbak közé – és mit mondanak róluk a vendégek.
Fejér megye gasztronómiája ma már messze túlmutat a hagyományos csárdahangulaton: a modern bisztrók, lakáséttermek és vidéki udvarházak egyaránt helyet kérnek maguknak a megye íztérképén. A Google-értékelések alapján összegyűjtöttük azokat a Fejér megyei éttermeket, amelyek nemcsak az ételeikkel, hanem a hangulatukkal és vendégszeretetükkel is elnyerték a látogatók tetszését. Van köztük bensőséges lakásétterem, biofarmra épülő vidéki vendégház és tóparti vendéglő is – közös bennük az ízek iránti szenvedély.
A legjobb Fejér megyei éttermek a vendégek visszajelzése alapján
5,0 – Séf 921 Kitchen, ahol az otthon íze találkozik a fine dining élményével
A Séf 921 Kitchen nem hagyományos étterem. Spekker Krisztián séf és párja, Péntek Eszter Ildikó célja az volt, hogy a vendéglátás személyes, baráti oldalát hozzák vissza – olyan atmoszférát teremtve, mintha egy közeli ismerős otthonában vacsoráznánk.
A lakásétterem jelenleg az egyetlen székesfehérvári étterem, amely a Google-értékelések alapján hibátlan, 5,0-ás minősítéssel büszkélkedhet, 23 vendég véleménye alapján. Ez az érték nemcsak a konyha minőségét, hanem a vendégélmény különlegességét is tükrözi.
Székesfehérváron, a Kossuth utca 13. alatt működő lakásétterem koncepciója szerint minden este egy négyfogásos, szezonális menü készül, amelyet maga a séf állít össze és tálal a vendégek előtt, közvetlenül a látványkonyhából.
Egy este, ami inkább hasonlított egy gasztronómiai színdarabra, mint egy vacsorára — minden jelenet gondosan megkomponált, minden falat egy apró történet.🎭 (...)
− olvasható egy vendég visszajelzésében.
4,8 – Kifinomult és sokszínű ajánlatok
bEAT Étterem – ahol az ízeknek saját ritmusuk van
A bEAT Étterem, ahogy korábban is már bemutattuk, Székesfehérvár egyik legnépszerűbb gasztronómiai helyszíne, amely 2,9 ezer vendég értékelése alapján 4,8-as átlaggal büszkélkedhet a Google-on. A név nem véletlen: itt az ízek ritmusa diktálja a hangulatot – a modern konyhaművészet és a klasszikus magyar ízvilág találkozása különleges élményt teremt minden látogató számára.
Az étterem megálmodói, Moórné Veronika és Moór László séfpárosa, közel nyolc éve vezetik az éttermet, házastársként és séfként egyaránt tökéletes összhangban. Céljuk egy olyan hely létrehozása volt, ahol a vendég nem csupán jóllakik, hanem különlegesnek érezheti magát.
Egyszerűen nem tudtunk betelni az egész hellyel! A környezet egy csoda, az ételek fenségesek, a felszolgálók mind egytől egyig lenyűgözőek és kedvesek. Ide tervezzük jövőre a gyerekekkel a névnapi ebédünket! Minden kifogástalan volt! Köszönjük az élményt!
− vendég visszajelzése.
A legjobb Fejér megyei éttermek között mazsoláztunk
Fiastyúk Udvarház – ahol Ég és Föld találkozik
A Fiastyúk Udvarház nem csupán egy étterem, hanem egy szemlélet – a természethez, a tiszta alapanyagokhoz és az emberi értékekhez való visszatérés megtestesítője. A Csóron, Székesfehérvártól mindössze pár kilométerre található biobirtokon működő vendéglátóhely 4,8-as Google-értékelést kapott 759 vendég visszajelzése alapján, ami jól mutatja, mennyire szeretik a látogatók az itt megélt gasztronómiai és lelki élményt.
A Fiastyúk Udvarház filozófiája egyszerű: „az étel a termőföldnél kezdődik”. A családi biogazdaságban maguk termesztik a zöldségeket, gyümölcsöket, szőlőt, és saját baromfit nevelnek. A 11 hektáros birtok minden szeglete az önellátás és a tisztességes gazdálkodás jegyében működik. Az étterem konyhája ennek megfelelően kizárólag friss, szezonális, helyi alapanyagokból dolgozik – sokszor abból, amit aznap szedtek le a földről.
Csendes, romantikus helyszínen kiváló étterem, kedves személyzet, különleges és tökéletes ízvilágú, kreatív fogások. Meglepően kedvező áron felső kategóriás éttermi ízélmény. Tiszta mosdók. Szívből ajánlom.
− vendég visszajelzése.
Patkó Csárda – a hagyományos ízek kedvelőinek
A Patkó Csárdáról már szintén korábban említést tettünk, de a csárdák szerelmeseinek még mindig kihagyhatatlan élményt kínál. A sárbogárdi étterem hagyományos hangulata: a “csárda” szó már önmagában is olyan helyet idéz, ahol a magyar vidéki ízek, paraszti stílus, vendégszeretet dominálhat. A 4,8-as értékelés alapján a helyet kedvelik azok, akik klasszikus, otthonos, hazai ételekre vágynak, melyet a vendég visszajelzések hűen tükröznek.
(...) Az ételek csak tovább fokozzák a varázslatot, a tyúkhúsleves szinte megszólal, ízes, zsíros, zöldséges, húsos, imádtam. Nem az a sótlan sárga lé, amit manapság a legtöbb helyen leves helyett lehet kapni.
A sültek ropognak, a hús szeletek kellően vastagok, a rántott sajt akkora, hogy alig lehet megenni. A házi saláták nagymama receptjét idézik, frissek, de ízben összeérten kerülnek tányérra. (...)
− vendég visszajelzése.
4,7 – itt mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő éttermet
Gulyás Csárda – hagyomány és modern ízek a Velencei-tónál
A Gulyás Csárda Agárd központjában, a Velencei-tó partján található, és 4,7-es Google-értékeléssel büszkélkedhet 4878 vendég visszajelzése alapján. Az 1982-ben nyílt csárda 2013 óta megújult külsővel és frissített étlappal várja a látogatókat, ötvözve a klasszikus magyaros ízeket a modern gasztronómiai trendekkel.
Az éttermet már korábban is bemutattuk, de népszerűsége töretlen, így érdemes volt újra kiemelnünk. A tradicionális fogások házias íze mellett az étlap nemzetközi ízeket és újításokat is kínál, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. Szombat esténként a cigányzene gondoskodik a hamisítatlan vidéki hangulatról, míg a családias légkör és a különterem ideális családi összejövetelekhez, baráti vacsorákhoz, céges rendezvényekhez és csapatépítésekhez.
Fantasztikus, hangulatos étterem. Szép tálalás, gyönyörű és finom ételekkel jó adagokban. A kiszolgálás kedves, udvarias és figyelmes! Biztosan visszatérünk mert van még mit kipróbálni bőven.
− vendég visszajelzése.
Fehér Fregatt Vendéglő – a Velencei-tó ízei, családias hangulatban
A Fehér Fregatt Vendéglő a Velencei-tó partján, a VVSI alatti kikötő közelében várja vendégeit, ahol a tóparti nyugalom és a házias magyar konyha tökéletes harmóniában találkozik. A Google-on 4,7-es értékelést kapott 2428 vendég visszajelzése alapján, ami jól mutatja, hogy a helyiek és az ide látogatók egyaránt nagyra értékelik a vendéglő közvetlen hangulatát és megbízható minőségét.
Az étlap a klasszikus magyar fogásokat helyezi előtérbe – a marhapörkölt, halászlé és frissensültek mellett a tóparti hekk sem hiányozhat, ahogyan a nyári fagylaltok és gyümölcsös limonádék sem. A vendéglő évszakokhoz és ünnepekhez igazított napi ajánlatai mindig tartogatnak újdonságot, miközben megőrzik a hely otthonos, családias jellegét.
Az egyik legjobb étterem a környéken, érdemes Velencéről is elugrani. Szenzációs volt a halászlé. A főétel amit választottam az a cigánypecsenye petrezselyemes burgonyával, azt gondolom, hogy itt volt a legjobban elkészítve. Ha meg akarod kóstolni vagy valakinek megmutatni ezt az ételt akkor gyere el ide.
− vendég visszajelzése.
Diófa Étterem – három évtizednyi tradíció és otthonos hangulat
A Diófa Étterem Székesfehérvár egyik legismertebb vendéglátóhelye, ahol a magas minőség, a tradíció és a vendégszeretet mindig kéz a kézben járnak. A Google-értékelések alapján 4,7-es átlaggal büszkélkedhet, 2745 vendég visszajelzése alapján.
A kétszintes, légkondicionált épület termei és a tavasztól őszig nyitva tartó kerthelyiség ideális helyszínt biztosítanak céges vacsorákhoz, családi rendezvényekhez, esküvőkhöz, vagy akár 110 fős események lebonyolításához.
Az étlap évente többször megújul, hogy a magyar specialitások mellett az európai gasztronómia remekműveit is megismertesse a vendégekkel. A konyha irányítását Adamek Balázs séf látja el, aki a család három évtizedes elkötelezettségét ötvözi szakmai tudásával, így minden étel a minőség és a gondoskodás jegyében kerül a tányérra.
Üzleti út során találomra választottuk, de ide vissza fogunk térni. Nehéz választani a különleges ételek közül. Királyi pulykamellet illetve Feketeerdő sonkába tekert szűzérmét választottunk. Mindkettő egy élmény volt. Gusztusosan tálalt,megfelelő mennyiségű és az ízeket leírni nem lehet, nagy gratuláció a konyhai személyzetnek! A desszertek is kitűnőek voltak. A felszolgálók figyelmesek és a vendégek számához mérten gyors volt a kiszolgálás. Az árak az átlaghoz mérten enyhén magasabbak, de vissza is tükröződik az ételek minőségében.
− vendég visszajelzése.
Salvator Bajor Étterem – autentikus bajor hangulat Székesfehérváron
A Salvator Bajor Étterem Székesfehérvár történelmi belvárosában, a sétálóutcától és a színháztól mindössze 5 percre található, és 4,7-es Google-értékelést kapott 2660 vendég visszajelzése alapján. Az étterem a klasszikus bajor stílust ötvözi a magyar konyha remekeivel, autentikus bajor ételeket és csapolt Paulaner söröket kínálva.
Az étlapon megtalálhatók a hagyományos bajor specialitások – kolbászok, csülkös ételek – mellett könnyű szárnyasok, vegetáriánus fogások és saláták, valamint havonta változó, idényjellegű ajánlatok. A Salvator három különálló, egyedi hangulatú belső teremmel és 60 férőhelyes kerthelyiséggel rendelkezik, ahol kora tavasztól késő őszig élvezhetik a vendégek a nyitott terasz hangulatát.
Készüljetek fel, a jó ételek és a sörök szerelmesei! Épp most éltünk át egy már-már epikus gasztronómiai élményt egy olyan helyen, ami azonnal kötelező megállóvá válik mindazok számára, akik a Paulaner sörökkel és egy olyan konyhával kényeztetnék magukat, ami az ízek Olümposzára emel. (...)
− vendég visszajelzése.
Vértes Vendéglő és Fogadó – hagyományos ízek és családias vendéglátás Gánton
A Vértes Vendéglő és Fogadó a Vértes-hegységben, Gánton található, és 4,7-es Google-értékeléssel büszkélkedhet 2366 vendég visszajelzése alapján. A családi tulajdonban, 1915 óta működő vendéglő hangulatos belső tereivel és fedett sörkertjével, akár 200 főt is kényelmesen fogad.
A konyha a házias magyar ízekre és vadétel különlegességekre épít, a kínálatot pedig bőséges italválaszték egészíti ki.
Igazán remek étel különlegességek, amik remekül el vannak készítve. A fácán leves isteni finom volt, a rozmaringos bárány csülök is kiváló, akárcsak a sváb tejfölös szelet és elég nagy adag mindegyik. Ízlésesen van minden tálalva. Árban nem ők a legolcsóbbak, de ilyen ételekért nekem megérte.
− vendég visszajelzése.
67Sigma – a székesfehérvári gasztronómia újra a nemzetközi térképen
A végére pedig egy igen különleges éttermet hagytunk, mely több nemzetközi elismerésben is részesült már. A 67Sigma Étterem a székesfehérvári Hiemer-ház műemléki környezetében működő családi vállalkozás, amely 4,7-es Google-értékeléssel büszkélkedhet 532 vendég visszajelzése alapján. Az étterem modern, kreatív konyhát kínál, amely a hagyományokat ötvözi a friss, minőségi alapanyagokból készült különlegességekkel, elsősorban hazai termelőktől és a saját birtokról származó termények felhasználásával.
A fiatal, lendületes csapat célja, hogy a vendégek ízben, látványban és kiszolgálásban egyaránt emlékezetes élményben részesüljenek, legyen szó egy könnyed ebédről vagy elegáns vacsoráról. Az étterem a belvárosi elegancia és a barokk Hiemer-ház történelmi miliőjével kombinálja a modern vendéglátás kényelmét.
2023-ban Tányér ajánlást kapott a Michelin útmutatóban, ami azt jelenti, hogy bár nem Michelin-csillagos, a szakértők felkeresésre érdemesnek tartják.
Egy sapka Székesfehérvárnak: a 67Sigma a Gault&Millau étteremkalauzban (Videó)
Nemrég pedig a patinás Gault&Millau étteremkalauz elismerésében részesült: a sapkás minősítés és a 12,5 pont nem csupán az étterem csapatának munkáját díjazza, hanem Székesfehérvár belvárosát is újra felhelyezi a gasztronómiai térképre. Az elismerés kapcsán Horváth Bence séffel beszélgettünk.
Fontos hangsúlyozni, hogy Fejér megyei étterem ajánló összeállításunk a teljesség igénye nélkül készült: Fejér megyében számos további, rendkívüli étterem működik, amelyek szintén érdemesek a felfedezésre. Az ízek, a hangulat és a kreativitás minden helyen más és más, így aki a gasztronómiai élmények szerelmese, ne hagyja ki a helyi éttermek sokszínűségét és meglepetéseit.