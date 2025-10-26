A TOP 10 legjobb Fejér megyei étterem, amit nem érdemes kihagyni

Fejér megye gasztronómiája ma már messze túlmutat a hagyományos csárdahangulaton: a modern bisztrók, lakáséttermek és vidéki udvarházak egyaránt helyet kérnek maguknak a megye íztérképén. A Google-értékelések alapján összegyűjtöttük azokat a Fejér megyei éttermeket, amelyek nemcsak az ételeikkel, hanem a hangulatukkal és vendégszeretetükkel is elnyerték a látogatók tetszését. Van köztük bensőséges lakásétterem, biofarmra épülő vidéki vendégház és tóparti vendéglő is – közös bennük az ízek iránti szenvedély.

Mutatjuk, mely Fejér megyei éttermek nyerték el legjobban a vendégek tetszését.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A legjobb Fejér megyei éttermek a vendégek visszajelzése alapján

5,0 – Séf 921 Kitchen, ahol az otthon íze találkozik a fine dining élményével

A Séf 921 Kitchen nem hagyományos étterem. Spekker Krisztián séf és párja, Péntek Eszter Ildikó célja az volt, hogy a vendéglátás személyes, baráti oldalát hozzák vissza – olyan atmoszférát teremtve, mintha egy közeli ismerős otthonában vacsoráznánk.

A lakásétterem jelenleg az egyetlen székesfehérvári étterem, amely a Google-értékelések alapján hibátlan, 5,0-ás minősítéssel büszkélkedhet, 23 vendég véleménye alapján. Ez az érték nemcsak a konyha minőségét, hanem a vendégélmény különlegességét is tükrözi.

Székesfehérváron, a Kossuth utca 13. alatt működő lakásétterem koncepciója szerint minden este egy négyfogásos, szezonális menü készül, amelyet maga a séf állít össze és tálal a vendégek előtt, közvetlenül a látványkonyhából.

Egy este, ami inkább hasonlított egy gasztronómiai színdarabra, mint egy vacsorára — minden jelenet gondosan megkomponált, minden falat egy apró történet.🎭 (...)

− olvasható egy vendég visszajelzésében.