Fejér megye temetői: tíz különleges hely, amit érdemes felkeresni Halottak napja előtt!

A közelgő Halottak napja alkalmából sokan keresik fel a helyi temetőket, hogy leróják tiszteletüket szeretteik előtt. A Fejér megye temetői között számos olyan hely található, amely nemcsak kegyeleti szempontból értékes, hanem történelmi, építészeti és kulturális érdekességeket is kínál. Az alábbi lista tíz kiemelt temetőt mutat be, amelyek mindegyike különleges látogatási élményt nyújt.

Fejér megye temetői közül a Lovasberényi Zsidó temető is helytörténeti érté! Forrás: Facebook

1., Lovasberényi Zsidó Temető (Lovasberény) – Domboldalban fekvő, kőfallal körülvett temető, héber, német és magyar feliratokkal. Történelmi és helytörténeti értéke miatt különleges sétacélpont.

2. Lepsényi Katolikus Temető (Lepsény) – Gondozott, falusi temető kis haranglábbal, régi kriptákkal. A közösség múltját és hitét tükrözi.

3. Etyeki Temető (Etyek) – Dombtetőn fekvő kis települési temető, fából épített haranglábbal, kilátással a szőlőhegyekre. Nyugodt és bensőséges hangulatú.

4. Ercsi Köztemető (Ercsi) – Tágas, központi temető, több történelmi sírhellyel és emlékművel. Árnyas fái alatt csendes és méltóságteljes környezet várja a látogatókat.

5. Bicskei Református Temető (Bicske) – Faragott sírkövek és kerekes kút teszik különlegessé. Több 19. századi sírkő is fennmaradt, így helytörténeti értékkel bír.

Több 19. századi sírkő is fennmaradt Bicskén! Forrás: Facebook

6. Enyingi Katolikus Temető (Enying) – A Hősök kertjében a világháborús áldozatok nevei találhatók, gondozott, rendezett sírkert. Modern és történelmi emlékművek együtt adják a különleges hangulatot.

7. Velencei Meszleny-sírkápolnás Temető (Velence) – A Meszleny család neogótikus sírkápolnája műemléki érték, a temető különleges atmoszféráját a márvány sírkövek és kőkeresztek adják.

8. Móri Temető – Kálvária szoborcsoporttal (Mór) – Késő barokk Kálvária szoborcsoport és díszes síremlékek, a dombtetőről lenyűgöző kilátással a Vértesre.

Móri Temető – Kálvária szoborcsoporttal Forrás: Facebook

9. Székesfehérvári Szerb Temető (Székesfehérvár) – A korábbi szerb közösség temetője, barokk stílusú, cirill betűs sírkövekkel, erős történelmi hangulattal.

10. Tabajdi Dózsa György utcai Temető (Tabajd) – Kisebb falusi temető, dombos fekvésével és nyugodt környezetével ideális Halottak napja előtti látogatáshoz.