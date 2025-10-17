14 perce
Fehérvári közügyek: buszközlekedéstől az Ocskay Akadémiáig sok mindenről döntöttek ma
Kisebb csörtékkel, apróbb politikai villongásokkal telt a fehérvári közgyűlés legutóbbi testületi ülése. Döntöttek Fehérvár vezetői többek között egy dombormű elhelyezéséről, vitáztak a városi buszjáratok kapcsán, szóba került a Teleki gimnázium szomszédja, a Bőrgyár és a halottak napi parkolás is.
Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)
Viszonylag gördülékenyen, az ellenzék kötelező politikai fordulatai mellett, mégis hatékonyan zajlott október 17-én a városi közgyűlés Székesfehérváron. Mindenekelőtt azonban három elhunyt személyről emlékezett meg a testület: Csanády Lászlóról, Mezey Györgyről és Novath Györgyről, akik öregbítették Székesfehérvár hírnevét, illetve sokat tettek érte.
Számos dologról döntöttek a legutóbbi fehérvári közgyűlésen
Az idei évi költségvetési rendelet módosítása kapcsán Fazakas Attila (Jobbik) képviselő tett megjegyzést felszólalásában, megemlítve, hogy szerinte 10 milliárd forintot von el a kormány a fehérváriaktól szolidaritási és iparűzési adó növekmény apropóján, ám Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester igyekezett ezt válaszában korrigálni, hangsúlyozva: azért ezek az összegek most részben, később szinte egészében, különböző projektek keretében – mint kórház felújítás vagy mammográfiai készülék beszerzése – visszajönnek a városba. Fazakas ezután kéréssel fordult a városatyákhoz a helyi buszközlekedés apropóján: az online és a valós idejű utastájékoztatás bevezetését vetette fel, mint sok helyen már létező alapszolgáltatást. A polgármester erre csak egy mondatban reagált: ahhoz szükség volna arra is, hogy az ellenzék is megszavazza a város költségvetését. A buszközlekedés hosszabb kérdés volt egyébként ezúttal, felvetődött a kérés például – Farkas László (független) képviselő javaslatában -, hogy azon buszokon, amelyek érintik a kórházat, tüntessék fel a járatokon is ezt az állomást, ne csak a végcélt. Erre a felvetésre volt fogadókészség, Mészáros Attila (Fidesz) alpolgármester válaszában kifejtette: amennyiben technikailag ez lehetséges, akkor ezt kérik a Volántól.
Új helyre költözött az Infektológiai Osztály: képeken mutatjuk, hogy milyen környezet várja most a betegeket
Forradalmi újítás a fehérvári buszközlekedésbenNapelemes utastájékoztatót tesztelnek Fehérváron.
Dombormű Siklósi Gyulának
Szavazott a fehérvári közgyűlés arról is, hogy Székesfehérvár egy dombormű elhelyezésével tiszteleg Siklósi Gyula régészprofesszor előtt, aki a város középkori történetének kiemelkedő kutatója volt. A művet – Nagy Benedek szobrászművész alkotását – az Országzászló téri múzeum homlokzatán helyezik el, a költségeket az önkormányzat 2025. évi költségvetéséből fedezve. Emellett a város hozzájárul Heller Pál és Heller Pálné emlékét őrző két új botlatókő elhelyezéséhez is, amelyeket a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület kezdeményezett.
A Teleki tornaterme
A Középiskolai Campus projekt befejezéséhez közeledve mintegy 2,8–3 milliárd forintos maradvány áll rendelkezésre, amelynek felhasználásáról mielőbb dönteni kell – áll abban a határozatban, amelyet szintén elfogadott a közgyűlés. Az önkormányzat a támogatótól határidő-hosszabbítást és a maradvány új projektelemre, a „nagy múltú” Teleki Blanka Gimnázium bővítésére történő felhasználását kéri, mivel a gimnázium számára új tornaterem és tantermek kialakítása vált szükségessé. Cser-Palkovics András polgármester a közgyűlésen kifejtette: ennek érdekében tárgyalásokat folytatnak a szomszédos ingatlanok megszerzésére, és szükség esetén állami közreműködéssel kisajátítást is kezdeményeznének.
Új épületbe csöngettek be a kodolányis diákoknak! (videó!)
- Szeretnénk megvásárolni, amennyiben ez nem sikerül, a kisajátítás intézményét is igénybe venni – szögezte le Cser-Palkovics András a Teleki szomszédos ingatlanja kapcsán, amire szükség volna a tornaterem megépítéséhez. Hosszú évek próbálkozásának végére kerülhet most pont, hiszen a jelenlegi tulajdonos nyitott az egyeztetésre, hangzott el a közgyűlésen, ahogy az is: amennyiben az ingatlanbecslések közelednek egymáshoz, úgy az ügy is fordulópontra érhet. Ezen tárgyalásokhoz kapott most felhatalmazást a város vezetése a testülettől.
Felújítani az Ocskay utánpótlás akadémiát?
A Raktár utcai utánpótlás jégkorong bázis felújítása miatt érkezett ezen a reggelen a közgyűlésre id. Ocskay Gábor. Az Ifj. Ocskay Gáborról elnevezett jégcsarnok, amely az AV19 Sport Club és az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia használatában áll, a hazai jégkorong-utánpótlás egyik kiemelt központja, ám az 1970-es években épült létesítmény mára jelentősen elavult. Az Akadémia országos szinten is meghatározó, több mint 300 fiatal sportolót nevelő intézmény, amely a nemzeti sportakadémiai rendszer tagjaként kiemelt állami támogatásra jogosult. A jelenlegi műszaki állapot – hőszigetelés hiánya, korszerűtlen gépészet, elavult öltözők és lelátók – azonban már nem felel meg a korszerű sportszakmai és közösségi igényeknek, akadályozva az utánpótlás-nevelést és a versenysport feltételeit.
Kincsek a Raktár utcából: retró fotókon a fehérvári jégkorong ikonikus helyszíne (képgaléria)
Ma lenne 50 éves ifj. Ocskay Gábor, a fehérvári hokilegenda
Ennek megoldására az Akadémia fenntartója 3,5 milliárd forintos TAO-forrásból megvalósuló sportfejlesztési programot nyújtott be a Honvédelmi Minisztériumhoz, amelyből mintegy 3 milliárd forintot a jégcsarnok teljes műszaki korszerűsítésére fordítanának. A tervezett munkák nem engedélykötelesek, de átfogó felújítást tartalmaznak: hőszigetelés, gépészetcsere, szellőztetés és vizesblokkok megújítása, faszerkezet acélszerkezetre cserélése, napelem-előkészítés és a lelátók korszerűsítése, a befogadóképesség megtartásával. A cél, hogy a csarnok a teljes akadémiai rendszer otthona maradjon, és alkalmassá váljon akár válogatott felkészülésekre is. A munkálatok várhatóan 2025 novemberében kezdődnek.
A program részeként fejlesztések történnének az Árpád Technikum kollégiumi ellátásában is, valamint sportszerek beszerzése is megvalósulna. A beruházás 100 százalékban TAO-forrásból finanszírozott, de a munkák biztonságos megkezdéséhez az Akadémia 350 millió forintos, visszatérítendő önkormányzati támogatást kér átmeneti finanszírozásra. Mivel az önkormányzat az ingatlanrész tulajdonosa, a felújításhoz hivatalos hozzájárulása szükséges, valamint hosszú távú használat biztosítása érdekében – sportszakmai érdekből – módosítani kell az AV 19 Sport Club és a Társaság közötti bérleti szerződést vagy új megállapodást kell kötni. Cser-Palkovics András leszögezte: a felújítás határideje jövő év június 30-a, ami nagyon szűk határidő, ezért az biztos, hogy a megvalósításkor minden érintettnek türelmet és megértést kell tanúsítania. – De utána lesz egy felújított Raktár utcánk, ami lehetőséget ad a következő évtizedekben is az utánpótlás nevelésre, s arra, hogy továbbra is az ország kiemelt központja tudjon maradni – tette hozzá a polgármester, aki azért nem hallgatta el, hogy nagy feladat lesz ennek a TAO keretnek a feltöltése, amihez nem elég megmozgatni az önkormányzat lobbierejét, szükség lesz hozzá az Akadémia kapcsolatrendszerére.
– Mert itt nem csak az a kérdés, hogy májusig hogy kerül feltöltésre a teljes keret, hanem az is, hogy jutunk el odáig. Így is egy 350 millió forintos előlegről döntünk ma, mint költségvetési forrás – tette hozzá Cser-Palkovics András, hangsúlyozva: ezt az átmeneti finanszírozást visszakapja az önkormányzat, amennyiben a támogatási keret teljes egészében feltöltésre kerül. A beruházás előkészítéséhez azonban szükség van erre az összegre. Ocskay Gábor jó hírrel távozhatott: megszavazták az Akadémiának a tárgyalásokhoz szükséges határozati javaslatot.
Vízivárosi óvoda – mi lesz a kicsikkel a felújítás alatt?
Mint elhangzott, az Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodájának teljes körű felújítása kapcsán felmerült a kérdés: mi lesz az érintettekkel – gyerekekkel, dolgozókkal – a felújítás ideje alatt? Mészáros Attila alpolgármester ígéretet tett: méltó és megfelelő módon fogják ellátni a gyerekeket ez idő alatt is.
Bőrgyár, mi lesz veled?
Fenekes Roland (Kétfarkú Kutya Párt) frakcióvezető a fiatalok számára szeretné felújíttatni a Bőrgyár épületegyüttesét – derült ki határozati javaslatából, ami, mint körvonalazódott a közgyűlésen, nem áll messze a város vezetőinek elképzelésétől sem. Molnár Tamás (Fidesz) képviselő javaslatára ez az épület – kiegészülve egyéb hasznosításra váró városi épületekkel – egy év múlva egy „egységes fejlesztési vízió” részeként már határozottabb tervekkel kerülhet újra a közgyűlés elé.
Parkolás halottak napja környékén
Az előző egy-két évtől eltérően idén nem változik a parkolási rend a városban a halottak napjához kapcsolódóan. Fazakas Attila javaslatát ezúttal nem támogatta a város, tekintve, hogy egyrészt a temetők melletti parkolók amúgy is ingyenesek, illetve minden fehérvári számára elérhető az NFC kártya, amely másfél óra ingyenes parkolást biztosít.