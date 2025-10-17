Fehérvári közügyek: buszközlekedéstől az Ocskay Akadémiáig sok mindenről döntöttek ma

Viszonylag gördülékenyen, az ellenzék kötelező politikai fordulatai mellett, mégis hatékonyan zajlott október 17-én a városi közgyűlés Székesfehérváron. Mindenekelőtt azonban három elhunyt személyről emlékezett meg a testület: Csanády Lászlóról, Mezey Györgyről és Novath Györgyről, akik öregbítették Székesfehérvár hírnevét, illetve sokat tettek érte.

Kisebb csörtékkel, apróbb politikai villongásokkal telt a fehérvári közgyűlés legutóbbi testületi ülése.

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

Számos dologról döntöttek a legutóbbi fehérvári közgyűlésen

Az idei évi költségvetési rendelet módosítása kapcsán Fazakas Attila (Jobbik) képviselő tett megjegyzést felszólalásában, megemlítve, hogy szerinte 10 milliárd forintot von el a kormány a fehérváriaktól szolidaritási és iparűzési adó növekmény apropóján, ám Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester igyekezett ezt válaszában korrigálni, hangsúlyozva: azért ezek az összegek most részben, később szinte egészében, különböző projektek keretében – mint kórház felújítás vagy mammográfiai készülék beszerzése – visszajönnek a városba. Fazakas ezután kéréssel fordult a városatyákhoz a helyi buszközlekedés apropóján: az online és a valós idejű utastájékoztatás bevezetését vetette fel, mint sok helyen már létező alapszolgáltatást. A polgármester erre csak egy mondatban reagált: ahhoz szükség volna arra is, hogy az ellenzék is megszavazza a város költségvetését. A buszközlekedés hosszabb kérdés volt egyébként ezúttal, felvetődött a kérés például – Farkas László (független) képviselő javaslatában -, hogy azon buszokon, amelyek érintik a kórházat, tüntessék fel a járatokon is ezt az állomást, ne csak a végcélt. Erre a felvetésre volt fogadókészség, Mészáros Attila (Fidesz) alpolgármester válaszában kifejtette: amennyiben technikailag ez lehetséges, akkor ezt kérik a Volántól.