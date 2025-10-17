október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közgyűlés

3 órája

Fehérvári közügyek: buszközlekedéstől az Ocskay Akadémiáig sok mindenről döntöttek ma

Címkék#közgyűlés#Székesfehérvár#bőrgyár

Kisebb csörtékkel, apróbb politikai villongásokkal telt a fehérvári közgyűlés legutóbbi testületi ülése. Döntöttek Fehérvár vezetői többek között egy dombormű elhelyezéséről, vitáztak a városi buszjáratok kapcsán, szóba került a Teleki gimnázium szomszédja, a Bőrgyár és a halottak napi parkolás is.

S. Töttő Rita
Fehérvári közügyek: buszközlekedéstől az Ocskay Akadémiáig sok mindenről döntöttek ma

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

Viszonylag gördülékenyen, az ellenzék kötelező politikai fordulatai mellett, mégis hatékonyan zajlott október 17-én a városi közgyűlés Székesfehérváron. Mindenekelőtt azonban három elhunyt személyről emlékezett meg a testület: Csanády Lászlóról, Mezey Györgyről és Novath Györgyről, akik öregbítették Székesfehérvár hírnevét, illetve sokat tettek érte.

fehérvár
Kisebb csörtékkel, apróbb politikai villongásokkal telt a fehérvári közgyűlés legutóbbi testületi ülése.
Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

Számos dologról döntöttek a legutóbbi fehérvári közgyűlésen

Az idei évi költségvetési rendelet módosítása kapcsán Fazakas Attila (Jobbik) képviselő tett megjegyzést felszólalásában, megemlítve, hogy szerinte 10 milliárd forintot von el a kormány a fehérváriaktól szolidaritási és iparűzési adó növekmény apropóján, ám Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester igyekezett ezt válaszában korrigálni, hangsúlyozva: azért ezek az összegek most részben, később szinte egészében, különböző projektek keretében – mint kórház felújítás vagy mammográfiai készülék beszerzése – visszajönnek a városba. Fazakas ezután kéréssel fordult a városatyákhoz a helyi buszközlekedés apropóján: az online és a valós idejű utastájékoztatás bevezetését vetette fel, mint sok helyen már létező alapszolgáltatást. A polgármester erre csak egy mondatban reagált: ahhoz szükség volna arra is, hogy az ellenzék is megszavazza a város költségvetését. A buszközlekedés hosszabb kérdés volt egyébként ezúttal, felvetődött a kérés például – Farkas László (független) képviselő javaslatában -, hogy azon buszokon, amelyek érintik a kórházat, tüntessék fel a járatokon is ezt az állomást, ne csak a végcélt. Erre a felvetésre volt fogadókészség, Mészáros Attila (Fidesz) alpolgármester válaszában kifejtette: amennyiben technikailag ez lehetséges, akkor ezt kérik a Volántól.

Dombormű Siklósi Gyulának

Szavazott a fehérvári közgyűlés arról is, hogy Székesfehérvár egy dombormű elhelyezésével tiszteleg Siklósi Gyula régészprofesszor előtt, aki a város középkori történetének kiemelkedő kutatója volt. A művet – Nagy Benedek szobrászművész alkotását – az Országzászló téri múzeum homlokzatán helyezik el, a költségeket az önkormányzat 2025. évi költségvetéséből fedezve. Emellett a város hozzájárul Heller Pál és Heller Pálné emlékét őrző két új botlatókő elhelyezéséhez is, amelyeket a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület kezdeményezett.

A Teleki tornaterme

A Középiskolai Campus projekt befejezéséhez közeledve mintegy 2,8–3 milliárd forintos maradvány áll rendelkezésre, amelynek felhasználásáról mielőbb dönteni kell – áll abban a határozatban, amelyet szintén elfogadott a közgyűlés. Az önkormányzat a támogatótól határidő-hosszabbítást és a maradvány új projektelemre, a „nagy múltú” Teleki Blanka Gimnázium bővítésére történő felhasználását kéri, mivel a gimnázium számára új tornaterem és tantermek kialakítása vált szükségessé. Cser-Palkovics András polgármester a közgyűlésen kifejtette: ennek érdekében tárgyalásokat folytatnak a szomszédos ingatlanok megszerzésére, és szükség esetén állami közreműködéssel kisajátítást is kezdeményeznének.

- Szeretnénk megvásárolni, amennyiben ez nem sikerül, a kisajátítás intézményét is igénybe venni – szögezte le Cser-Palkovics András a Teleki szomszédos ingatlanja kapcsán, amire szükség volna a tornaterem megépítéséhez. Hosszú évek próbálkozásának végére kerülhet most pont, hiszen a jelenlegi tulajdonos nyitott az egyeztetésre, hangzott el a közgyűlésen, ahogy az is: amennyiben az ingatlanbecslések közelednek egymáshoz, úgy az ügy is fordulópontra érhet. Ezen tárgyalásokhoz kapott most felhatalmazást a város vezetése a testülettől.

Felújítani az Ocskay utánpótlás akadémiát?

 A Raktár utcai utánpótlás jégkorong bázis felújítása miatt érkezett ezen a reggelen a közgyűlésre id. Ocskay Gábor. Az Ifj. Ocskay Gáborról elnevezett jégcsarnok, amely az AV19 Sport Club és az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia használatában áll, a hazai jégkorong-utánpótlás egyik kiemelt központja, ám az 1970-es években épült létesítmény mára jelentősen elavult. Az Akadémia országos szinten is meghatározó, több mint 300 fiatal sportolót nevelő intézmény, amely a nemzeti sportakadémiai rendszer tagjaként kiemelt állami támogatásra jogosult. A jelenlegi műszaki állapot – hőszigetelés hiánya, korszerűtlen gépészet, elavult öltözők és lelátók – azonban már nem felel meg a korszerű sportszakmai és közösségi igényeknek, akadályozva az utánpótlás-nevelést és a versenysport feltételeit.

Ennek megoldására az Akadémia fenntartója 3,5 milliárd forintos TAO-forrásból megvalósuló sportfejlesztési programot nyújtott be a Honvédelmi Minisztériumhoz, amelyből mintegy 3 milliárd forintot a jégcsarnok teljes műszaki korszerűsítésére fordítanának. A tervezett munkák nem engedélykötelesek, de átfogó felújítást tartalmaznak: hőszigetelés, gépészetcsere, szellőztetés és vizesblokkok megújítása, faszerkezet acélszerkezetre cserélése, napelem-előkészítés és a lelátók korszerűsítése, a befogadóképesség megtartásával. A cél, hogy a csarnok a teljes akadémiai rendszer otthona maradjon, és alkalmassá váljon akár válogatott felkészülésekre is. A munkálatok várhatóan 2025 novemberében kezdődnek.

A program részeként fejlesztések történnének az Árpád Technikum kollégiumi ellátásában is, valamint sportszerek beszerzése is megvalósulna. A beruházás 100 százalékban TAO-forrásból finanszírozott, de a munkák biztonságos megkezdéséhez az Akadémia 350 millió forintos, visszatérítendő önkormányzati támogatást kér átmeneti finanszírozásra. Mivel az önkormányzat az ingatlanrész tulajdonosa, a felújításhoz hivatalos hozzájárulása szükséges, valamint hosszú távú használat biztosítása érdekében – sportszakmai érdekből – módosítani kell az AV 19 Sport Club és a Társaság közötti bérleti szerződést vagy új megállapodást kell kötni. Cser-Palkovics András leszögezte: a felújítás határideje jövő év június 30-a, ami nagyon szűk határidő, ezért az biztos, hogy a megvalósításkor minden érintettnek türelmet és megértést kell tanúsítania. – De utána lesz egy felújított Raktár utcánk, ami lehetőséget ad a következő évtizedekben is az utánpótlás nevelésre, s arra, hogy továbbra is az ország kiemelt központja tudjon maradni – tette hozzá a polgármester, aki azért nem hallgatta el, hogy nagy feladat lesz ennek a TAO keretnek a feltöltése, amihez nem elég megmozgatni az önkormányzat lobbierejét, szükség lesz hozzá az Akadémia kapcsolatrendszerére.

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

– Mert itt nem csak az a kérdés, hogy májusig hogy kerül feltöltésre a teljes keret, hanem az is, hogy jutunk el odáig. Így is egy 350 millió forintos előlegről döntünk ma, mint költségvetési forrás – tette hozzá Cser-Palkovics András, hangsúlyozva: ezt az átmeneti finanszírozást visszakapja az önkormányzat, amennyiben a támogatási keret teljes egészében feltöltésre kerül. A beruházás előkészítéséhez azonban szükség van erre az összegre. Ocskay Gábor jó hírrel távozhatott: megszavazták az Akadémiának a tárgyalásokhoz szükséges határozati javaslatot.

Vízivárosi óvoda – mi lesz a kicsikkel a felújítás alatt?

Mint elhangzott, az Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodájának teljes körű felújítása kapcsán felmerült a kérdés: mi lesz az érintettekkel – gyerekekkel, dolgozókkal – a felújítás ideje alatt? Mészáros Attila alpolgármester ígéretet tett: méltó és megfelelő módon fogják ellátni a gyerekeket ez idő alatt is.

Bőrgyár, mi lesz veled?

Fenekes Roland (Kétfarkú Kutya Párt) frakcióvezető a fiatalok számára szeretné felújíttatni a Bőrgyár épületegyüttesét – derült ki határozati javaslatából, ami, mint körvonalazódott a közgyűlésen, nem áll messze a város vezetőinek elképzelésétől sem. Molnár Tamás (Fidesz) képviselő javaslatára ez az épület – kiegészülve egyéb hasznosításra váró városi épületekkel – egy év múlva egy „egységes fejlesztési vízió” részeként már határozottabb tervekkel kerülhet újra a közgyűlés elé.

Parkolás halottak napja környékén

Az előző egy-két évtől eltérően idén nem változik a parkolási rend a városban a halottak napjához kapcsolódóan. Fazakas Attila javaslatát ezúttal nem támogatta a város, tekintve, hogy egyrészt a temetők melletti parkolók amúgy is ingyenesek, illetve minden fehérvári számára elérhető az NFC kártya, amely másfél óra ingyenes parkolást biztosít. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu