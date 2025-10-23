Elindult a visszaszámlálás: felkerültek az első karácsonyi dekorációk Fehérvár belvárosában – galéria, videó

Székesfehérvár belvárosában már most érezhető, hogy közeledik az adventi időszak: a városgondnokság munkatársai napok óta azon dolgoznak, hogy a megszokott karácsonyi fények, díszek és installációk időben a helyükre kerüljenek. A város több pontján – a Városház téren, a Fő utcán, de még a mellékutcákban is – sorra bukkannak fel az adventi vásár jól ismert elemei. A fehérvári adventi vásár valószínűleg idén is lenyűgöző lesz csak úgy, ahogy az elmúlt években.

A fehérvári adventi vásár hamarosan kezdetét veszi: az előkészültek elkezdődtek

Forrás: BZS / FMH

A fehérvári városgondnokság minden évben óriási munkát fektet abba, hogy a díszítés időben elkészüljön, és a látogatók már az első adventi hétvégén teljes pompájában láthassák a vásárt. Idén ráadásul a hosszabb nyitvatartás miatt még több időt tölthetünk el a fehérvári adventi vásár meghitt forgatagában.