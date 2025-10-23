október 23., csütörtök

Adventi hangulat

4 órája

Elindult a visszaszámlálás: felkerültek az első karácsonyi dekorációk Fehérvár belvárosában – galéria, videó

Amint arról már korábban beszámoltunk, idén jóval hamarabb kezdődik az adventi vásár Székesfehérváron. A fehérvári adventi vásár hivatalosan november 21-én nyitja meg kapuit a történelmi belváros szívében, és idén először egészen 2026. január 4-ig tart majd. Ez azt jelenti, hogy a karácsonyi vásár hangulata az újévig velünk marad – a forralt bor illata, a mézeskalács íze és a fényfüzérekkel díszített Fő utca ünnepi varázsa most még hosszabban kíséri az év végét.

Feol.hu
Fotó: Fehér Gábor / FMH

Székesfehérvár belvárosában már most érezhető, hogy közeledik az adventi időszak: a városgondnokság munkatársai napok óta azon dolgoznak, hogy a megszokott karácsonyi fények, díszek és installációk időben a helyükre kerüljenek. A város több pontján – a Városház téren, a Fő utcán, de még a mellékutcákban is – sorra bukkannak fel az adventi vásár jól ismert elemei. A fehérvári adventi vásár valószínűleg idén is lenyűgöző lesz csak úgy, ahogy az elmúlt években. 

fehérvári adventi vásár
A fehérvári adventi vásár hamarosan kezdetét veszi: az előkészültek elkezdődtek
Forrás: BZS / FMH

Fehérvári adventi vásár: megkezdődtek az előkészületek

A fehérvári városgondnokság minden évben óriási munkát fektet abba, hogy a díszítés időben elkészüljön, és a látogatók már az első adventi hétvégén teljes pompájában láthassák a vásárt.  Idén ráadásul a hosszabb nyitvatartás miatt még több időt tölthetünk el a fehérvári adventi vásár meghitt forgatagában.

Az adventi vásár Székesfehérváron évek óta az egyik legkedveltebb karácsonyi program a régióban. A történelmi belváros különleges atmoszférája, a megújuló fénydíszek és a színes kulturális kínálat minden korosztály számára élményt nyújt.

@feol.hu Elindult a visszaszámlálás!🎄 Előkerültek a karácsonyi dekorok Fehérváron!😍❄️ #advent #christmasmarket #fyp #szekesfehervar ♬ Christmas song "Let's decorate" - 3KTrack

Ahogy közeledik a november 21-i nyitás, a város egyre inkább karácsonyi díszbe öltözik. A felhelyezett díszek már most előrevetítik, milyen varázslatos látvány vár majd mindenkit a fehérvári adventi vásár idején. 

Megkezdődtek a karácsonyi előkészületek Fehérváron

Fotók: FG, BZS / FMH

 

