Jó hír: hamarabb kezdődik az adventi vásár Fehérváron, mint gondolnád!
Székesfehérvár idén még különlegesebbé varázsolja az ünnepi időszakot. A fehérvári adventi vásár 2025-ben hamarabb kezdődik, mint valaha, és egészen az újévig tart majd!
A város karácsonyi forgataga nemcsak hosszabb lesz, hanem még több lehetőséget is kínál a kézműves árusoknak, a helyi vendéglátósoknak és természetesen a látogatóknak, akik évről évre a varázslatos karácsonyi hangulat miatt térnek vissza a belvárosba, hogy részesei legyen a fehérvári adventi vásár forgatagának - írja a Fehérvári Hírek.
Mikor kezdődik a fehérvári adventi vásár?
A fehérvári adventi vásár hivatalosan november 21-én nyitja meg kapuit a történelmi belváros szívében, és idén először akár 2026. január 4-ig is tart majd. Ez azt jelenti, hogy a karácsonyi vásár hangulata egészen az újévig velünk marad – a forralt bor illata, a mézeskalács íze és a fényfüzérekkel díszített Fő utca ünnepi varázsa most tovább kíséri az év végét.
A hosszabbított időszak a vállalkozóknak is kedvez, hiszen így a szilveszteri rendezvények és az újévi séták idején is nyitva tarthatnak, kihasználva a megnövekedett érdeklődést.
Online jelentkezés és átlátható licitrendszer
A fehérvári adventi vásárra 2025-ben október 8. és 15. között lehet jelentkezni, kizárólag online, a városgondnokság hivatalos vásári licitfelületén keresztül.
Helyi kézművesek előnyben
A szervezők külön figyelmet fordítanak a székesfehérvári vállalkozások támogatására: a helyi partnerek 10% kedvezményt kapnak a licitált árakból. A helyi kézművesek számára pedig különleges lehetőséget kínálnak – ők a felújított Városháza díszudvarán árusíthatnak, ahol igazi karácsonyi csodavilág várja majd a látogatókat.
Fontos dátumok a fehérvári adventi vásárhoz:
Jelentkezés kezdete: 2025. október 8. (szerda)
Jelentkezési határidő: 2025. október 15. (szerda)
Licitnap: 2025. október 16. (csütörtök)
Vásár nyitása: 2025. november 21.
Zárás: 2026. január 1–4. között
Ünnepi fények Fehérváron
A fehérvári adventi vásár az elmúlt években a karácsonyi időszak egyik legnépszerűbb eseményévé vált a környéken, és 2025-ben minden eddiginél több programmal, gasztronómiai élménnyel és meghitt pillanattal várja a látogatókat.
A forralt bor, a kézműves ajándékok, a karácsonyi dallamok és az ünnepi fények együtt teremtik meg azt a különleges hangulatot, amit csak a fehérvári adventi vásár tud nyújtani.