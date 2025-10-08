Jó hír: hamarabb kezdődik az adventi vásár Fehérváron, mint gondolnád!

A város karácsonyi forgataga nemcsak hosszabb lesz, hanem még több lehetőséget is kínál a kézműves árusoknak, a helyi vendéglátósoknak és természetesen a látogatóknak, akik évről évre a varázslatos karácsonyi hangulat miatt térnek vissza a belvárosba, hogy részesei legyen a fehérvári adventi vásár forgatagának - írja a Fehérvári Hírek.

A fehérvári adventi vásár hangulatát már november végén átélhetjük.

Forrás: FMH-archív

Mikor kezdődik a fehérvári adventi vásár?

A fehérvári adventi vásár hivatalosan november 21-én nyitja meg kapuit a történelmi belváros szívében, és idén először akár 2026. január 4-ig is tart majd. Ez azt jelenti, hogy a karácsonyi vásár hangulata egészen az újévig velünk marad – a forralt bor illata, a mézeskalács íze és a fényfüzérekkel díszített Fő utca ünnepi varázsa most tovább kíséri az év végét.

A hosszabbított időszak a vállalkozóknak is kedvez, hiszen így a szilveszteri rendezvények és az újévi séták idején is nyitva tarthatnak, kihasználva a megnövekedett érdeklődést.

Online jelentkezés és átlátható licitrendszer

A fehérvári adventi vásárra 2025-ben október 8. és 15. között lehet jelentkezni, kizárólag online, a városgondnokság hivatalos vásári licitfelületén keresztül.

Helyi kézművesek előnyben

A szervezők külön figyelmet fordítanak a székesfehérvári vállalkozások támogatására: a helyi partnerek 10% kedvezményt kapnak a licitált árakból. A helyi kézművesek számára pedig különleges lehetőséget kínálnak – ők a felújított Városháza díszudvarán árusíthatnak, ahol igazi karácsonyi csodavilág várja majd a látogatókat.