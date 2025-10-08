október 8., szerda

Advent 2025

1 órája

Jó hír: hamarabb kezdődik az adventi vásár Fehérváron, mint gondolnád!

Címkék#adventi vásár#fehérvári advent#karácsony

Székesfehérvár idén még különlegesebbé varázsolja az ünnepi időszakot. A fehérvári adventi vásár 2025-ben hamarabb kezdődik, mint valaha, és egészen az újévig tart majd!

Feol.hu

A város karácsonyi forgataga nemcsak hosszabb lesz, hanem még több lehetőséget is kínál a kézműves árusoknak, a helyi vendéglátósoknak és természetesen a látogatóknak, akik évről évre a varázslatos karácsonyi hangulat miatt térnek vissza a belvárosba, hogy részesei legyen a fehérvári adventi vásár forgatagának - írja a Fehérvári Hírek. 

fehérvári adventi vásár
A fehérvári adventi vásár hangulatát már november végén átélhetjük.
Forrás: FMH-archív

Mikor kezdődik a fehérvári adventi vásár? 

A fehérvári adventi vásár hivatalosan november 21-én nyitja meg kapuit a történelmi belváros szívében, és idén először akár 2026. január 4-ig is tart majd. Ez azt jelenti, hogy a karácsonyi vásár hangulata egészen az újévig velünk marad – a forralt bor illata, a mézeskalács íze és a fényfüzérekkel díszített Fő utca ünnepi varázsa most tovább kíséri az év végét.

A hosszabbított időszak a vállalkozóknak is kedvez, hiszen így a szilveszteri rendezvények és az újévi séták idején is nyitva tarthatnak, kihasználva a megnövekedett érdeklődést.

Online jelentkezés és átlátható licitrendszer

A fehérvári adventi vásárra 2025-ben október 8. és 15. között lehet jelentkezni, kizárólag online, a városgondnokság hivatalos vásári licitfelületén keresztül. 

@feol.hu Megérkezett a város karácsonyfája a Városház térre!😍🎄 A csodálatos fenyő az Ipoly utcából érkezett a belvárosba!🎄#christmas #christmastree #xmas #szekesfehervar #foryou #foryoupagе ♬ For Christmas(917434) - SonicPulse

Helyi kézművesek előnyben

A szervezők külön figyelmet fordítanak a székesfehérvári vállalkozások támogatására: a helyi partnerek 10% kedvezményt kapnak a licitált árakból. A helyi kézművesek számára pedig különleges lehetőséget kínálnak – ők a felújított Városháza díszudvarán árusíthatnak, ahol igazi karácsonyi csodavilág várja majd a látogatókat.

Fontos dátumok a fehérvári adventi vásárhoz:

Jelentkezés kezdete: 2025. október 8. (szerda)

Jelentkezési határidő: 2025. október 15. (szerda)

Licitnap: 2025. október 16. (csütörtök)

Vásár nyitása: 2025. november 21.

Zárás: 2026. január 1–4. között

Ünnepi fények Fehérváron

A fehérvári adventi vásár az elmúlt években a karácsonyi időszak egyik legnépszerűbb eseményévé vált a környéken, és 2025-ben minden eddiginél több programmal, gasztronómiai élménnyel és meghitt pillanattal várja a látogatókat.

 A forralt bor, a kézműves ajándékok, a karácsonyi dallamok és az ünnepi fények együtt teremtik meg azt a különleges hangulatot, amit csak a fehérvári adventi vásár tud nyújtani.

@feol.hu

Varázslatos az idei adventi vásár hangulata Fehérváron!😍🎄 Nektek, hogy tetszik?✨🧐 Videó: Bagotai Zsanett / feol.hu 📷

♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee
