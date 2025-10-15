1 órája
A látássérültek világnapján még szorosabbra fűzte a viszonyt a LÁRKE és az Alba Bástya (galéria)
Fehér Bot Hűség Díjat adományozott a LÁRKE az Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központnak október 15-én, a fehér bot nemzetközi világnapján.
Az ENSZ 1969-ben jelölte ki az október 15-ét arra a napra, amikor a látássérültek élethelyzetére hívják fel a a figyelmet. A fehér bot világnapját azóta is e céllal tartják meg minden évben.
Szerda reggel az Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központban Szontaghné Kovács Erika önkormányzati képviselő, szociális ügyek tanácsnoka is ezt, valamint az együttműködések fontosságát hangsúlyozta, mely a két szervezet között is – LÁRKE, Alba Bástya – fennáll.
Megalapult a Fehér Bot Hűség Díj
Németh Éva, a LÁRKE elnöke a világnap kapcsán elmondta, hogy a köztük lévő együttműködés és összetartás az, ami igazán elősegíti a látássérültek társadalmi integrációját, azt, hogy az emberek ismerjék és elfogadják őket. Majd az egyesület nevében átadta a Fehér Bot Hűség Díjat Tisztl Henriknek, az Alba Bástya intézményvezetőjének, melyet a közelmúltban alapítottak.
– Tavaly döntöttünk úgy, hogy megalapítjuk a Fehér Bot Hűség Díjat és annak ítéljük oda, aki a legtöbbet tett a látássérültekért – tette hozzá.
Fehér Bot Hűség Díjat kapott az Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti KözpontFotók: Nagy Norbert / FMH
Megújították az együttműködést
Az intézményvezető köszönőbeszédében háláját fejezte ki a díjért, de azt is kiemelte, hogy ez a Központban dolgozók közös érdeme, hiszen az ő szakmai munkájuk tette virágzóvá a két szervezet közötti kapcsolatot, melyet a két fél hivatalosan is megújított egy együttműködési megállapodás megkötésével. A program ezt követően szemléletformálással folytatódott.