október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fehér Bot Hűség Díj

45 perce

A látássérültek világnapján még szorosabbra fűzte a viszonyt a LÁRKE és az Alba Bástya (galéria)

Címkék#Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központ#fehér bot#LÁRKE

Fehér Bot Hűség Díjat adományozott a LÁRKE az Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központnak október 15-én, a fehér bot nemzetközi világnapján.

Déri Brenda

Az ENSZ 1969-ben jelölte ki az október 15-ét arra a napra, amikor a látássérültek élethelyzetére hívják fel a a figyelmet. A fehér bot világnapját azóta is e céllal tartják meg minden évben. 

A fehér bot világnapján is szemléletformáló programokkal várták az érdeklődőket.
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Szerda reggel az Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központban Szontaghné Kovács Erika önkormányzati képviselő, szociális ügyek tanácsnoka is ezt, valamint az együttműködések fontosságát hangsúlyozta, mely a két szervezet között is – LÁRKE, Alba Bástya – fennáll. 

Megalapult a Fehér Bot Hűség Díj

Németh Éva, a LÁRKE elnöke a világnap kapcsán elmondta, hogy a köztük lévő együttműködés és összetartás az, ami igazán elősegíti a látássérültek társadalmi integrációját, azt, hogy az emberek ismerjék és elfogadják őket. Majd az egyesület nevében átadta a Fehér Bot Hűség Díjat Tisztl Henriknek, az Alba Bástya intézményvezetőjének, melyet a közelmúltban alapítottak. 

– Tavaly döntöttünk úgy, hogy megalapítjuk a Fehér Bot Hűség Díjat és annak ítéljük oda, aki a legtöbbet tett a látássérültekért – tette hozzá.

Fehér Bot Hűség Díjat kapott az Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központ

Fotók: Nagy Norbert / FMH

Megújították az együttműködést

Az intézményvezető köszönőbeszédében háláját fejezte ki a díjért, de azt is kiemelte, hogy ez a Központban dolgozók közös érdeme, hiszen az ő szakmai munkájuk tette virágzóvá a két szervezet közötti kapcsolatot, melyet a két fél hivatalosan is megújított egy együttműködési megállapodás megkötésével. A program ezt követően szemléletformálással folytatódott. 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu