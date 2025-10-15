A látássérültek világnapján még szorosabbra fűzte a viszonyt a LÁRKE és az Alba Bástya (galéria)

Az ENSZ 1969-ben jelölte ki az október 15-ét arra a napra, amikor a látássérültek élethelyzetére hívják fel a a figyelmet. A fehér bot világnapját azóta is e céllal tartják meg minden évben.

A fehér bot világnapján is szemléletformáló programokkal várták az érdeklődőket.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Szerda reggel az Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központban Szontaghné Kovács Erika önkormányzati képviselő, szociális ügyek tanácsnoka is ezt, valamint az együttműködések fontosságát hangsúlyozta, mely a két szervezet között is – LÁRKE, Alba Bástya – fennáll.

Megalapult a Fehér Bot Hűség Díj

Németh Éva, a LÁRKE elnöke a világnap kapcsán elmondta, hogy a köztük lévő együttműködés és összetartás az, ami igazán elősegíti a látássérültek társadalmi integrációját, azt, hogy az emberek ismerjék és elfogadják őket. Majd az egyesület nevében átadta a Fehér Bot Hűség Díjat Tisztl Henriknek, az Alba Bástya intézményvezetőjének, melyet a közelmúltban alapítottak.

– Tavaly döntöttünk úgy, hogy megalapítjuk a Fehér Bot Hűség Díjat és annak ítéljük oda, aki a legtöbbet tett a látássérültekért – tette hozzá.