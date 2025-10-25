október 25., szombat

Fecsegő, avagy arcok, harcok, emberek, életutak beszélgető est vendége Simon László volt

Címkék#Dr , Simon László#Silye Sándor#vendég

Silye Sándor
A Fecsegő, avagy arcok, harcok, emberek, életutak beszélgető est legutóbbi vendége Dr, Simon László volt megyei rendőrfőkapitány, a Fejér vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, főispán volt. Silye Sándor beszélgetett vele múltról, jelenről, a mindennapokról, ünnepekről, örömökről, a fantasztikus életpályájáról, amit befutott. 

 

