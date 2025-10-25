Podcast
5 órája
Fecsegő, avagy arcok, harcok, emberek, életutak beszélgető est vendége Simon László volt
A Fecsegő, avagy arcok, harcok, emberek, életutak beszélgető est legutóbbi vendége Dr, Simon László volt megyei rendőrfőkapitány, a Fejér vármegyei Kormányhivatal főigazgatója, főispán volt. Silye Sándor beszélgetett vele múltról, jelenről, a mindennapokról, ünnepekről, örömökről, a fantasztikus életpályájáról, amit befutott.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre