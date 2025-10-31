Fecsegő, avagy arcok, harcok, emberek, életutak beszélgető est vendége Lehrner Zsolt Székesfehérvár alpolgármestere volt

A Fecsegő, avagy arcok, harcok, emberek, életutak beszélgető est októberi vendége Lehrner Zsolt Székesfehérvár alpolgármestere volt. Bár mint utólag elmondta nem tudta "mi vár rá", de nagyon jól érezte magát a Nyitrai úti Közösségi Házban eltöltött estéjén. Szól volt a nagyapai, a középiskolai "hagyatékáról", szakmai múltjáról, jelenéről, azaz gazdaságról, kultúráról. Hallgassák hát!