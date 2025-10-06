Fáklyás felvonulással emlékeztek az aradi vértanúkra Székesfehérváron

A fáklyás felvonuláson részt vett Cser-Palkovics András és Vargha Tamás Székesfehérvár polgármestere, valamint országgyűlési képviselője is.

Fáklyás felvonulással emlékeztek az aradi vértanúkra.

Forrás: szekesfehervar.hu

Az eseményen ünnepi beszédet mondott Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos, aki kiemelten fontosnak tartja, hogy minden évben megemlékezzünk országunk hőseiről, hisz addig élnek tetteik velünk, amíg képesek vagyunk rájuk emlékezni.

Fáklyás felvonulás, mint évtizedes hagyomány

Beszédében úgy fogalmazott, hogy egyik sem működik a másik nélkül. "Kell, hogy legyen múltunk és kell, hogy legyen jövőképünk. Nemzeti hősökre emlékezünk, akik életüket adták a magyarságukért, a hitükért és mindannyiunkért."

"A magyar nemzet olyan sorsot kapott a Jóistentől, hogy folyamatosan küzdelemben állunk, mégpedig azért, hogy megvédjük hazánkat, megvédjük nemzetünket. Ma is azért küzdünk, hogy fennmaradjon a magyarság sajátossága, hogy fennmaradjon kultúránk, hogy fennmaradjon európai kultúránk, hogy megmaradjunk magyarnak. Ezt kell szívünkbe hordoznunk, ezt kell minden nap magunk elé helyeznünk."