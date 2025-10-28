október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
On’y’va, gyerünk Nándi, vár a Karib-tenger!

1 órája

Fa Nándor csapata Madeira felé halad, közeledik a rajt

Címkék#Madeira#vitorlás#Fa Nándor

Szombaton délután egy lelkes magyar legénység Fa Nándor kapitány irányítása mellett kihajózott a franciaországi Les Sables ’d Olonne-ból, a Vendée Globe-nak, a világ legnehezebb vitorlás kihívásának anyakikötőjéből. A cél az, hogy az idei ARC túraverseny néhány lelkes vitorlázó fiatal számára életre szóló tudást és élményt ajándékozzon. Talán közöttük van a következő évtizedek új Fa Nándora.

Tihanyi Tamás
Fa Nándor csapata Madeira felé halad, közeledik a rajt

Az Agecanonix röviddel a raj után 2021. november 21-én. Egyikük nem élte túl a sérülését

Forrás: hajozas.hu

Néhány nappal azután, hogy a székesfehérvári Csónakázó-tónál köszöntötték Fa Nándort és Gál Józsefet abból az alkalomból, hogy a Szent Jupát negyven éve indult el Földet megkerülő útjára, Nándor elutazott a franciaországi Les Sables’d Olonne kikötőjébe. Az elmúlt hónapokban ott készítette fel saját, közel tizenöt méteres túrahajóját, az „On’y’va 77”-et – ez körülbelül annyit jelent, hogy „Gyerünk!”, vagy „Menjünk!”. Nem kevés munkát áldozott arra, hogy a vitorlás alkalmas legyen egy versenyre, amely november 23-án, vasárnap rajtol majd el a Kanári-szigetekről a Karib-tengerre, Saint Luciába.

 A francia nevű magyar hajó már úton van Madeira felé
Forrás: Fa Nándor fotói közül

Az ARC, azaz Atlantic Rally for Cruisers egy olyan kihívás minden évben a túravitorlázók számára, amely átszeli az Atlanti-óceánt. A rally-t a brassói származású világhírű vitorlázó, Jimmy Cornell alapította 1986-ban, követve az igényt, hogy évről évre egyre több európai hajós szeretne átkelni az Atlanti-óceánon keresztül a Karib-tengerre, elhagyni az északi telet. Hasonló kihívást egyébként a vérprofik is szívesen teljesítenek, Fa Nándor például már a világ egyik legjobbjaként 1997-ben a franciaországi Le Havre-ból a kolumbiai Cartagénába hajózott át versenyben a Budapest fedélzetén és negyedik helyen végzett a spanyol Albert Bargues-el. Aztán ugyanazt a Transat Jacques Vabre versenyt teljesítette 2015-ben a Spirit of Hungary-vel. Ez a kihívás egyébként minden nagyobb megmérettetés előtt kvalifikációs útnak számít. De hajózott már korábban az elsősorban amatőröknek kiírt ARC-n is Fa Nándor, 2003-ban egy balatoni vitorlázókból álló csapattal, a korábban Extra Dry-nak hívott Djuice-el. A nagyon szép harmadik helyen futottak be a Rodney Bayben lévő célba, akkor 13 nap 1 óra 20 perc alatt teljesítették az Atlanti-óceánt átszelő, közel 2700 tengeri mérföldes útvonalat.

Kápolnásnyéken, a világhírű Pauger cégnél készült a hajó új árboca, hogy megfeleljen a kihívásnak
Forrás: Fa Nándor fotói közül

De ez most sok szempontból azért más lesz. Nándor 72 évesen azért vág neki ismét az óceánnak, hogy a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának résztvevőjeként tanítson, átadja vitorlázó tudását. A csapattal útban van Madeira, az örök tavasz szigete felé, ott a tapasztalatok birtokában megváltozik a legénység összetétele, aztán tovább hajóznak a Kanári-szigetekre. Legkésőbb november 15-ig kell megérkezniük Las Palmasba, 22-én tartják meg a kapitányok eligazítását, majd másnap, november 23-án elrajtol a mezőny Saint Luciába. Nem az MCC vitorlása az egyetlen magyar hajó a mezőnyben, nem is az On’y’va 77 a mezőny leggyorsabbja, de vélhetően kevés fedélzeten lesz lelkesebb a legénység. 

Fa Nándor az MCC révfülöpi kikötőjében, ahol a Szent Jupát emlékéve alkalmából köszöntötték. Itt, ebben az kikötőben edződött új legénysége is
Forrás: feol.hu

Bár túraversenyről van szó, amely gyönyörű környezetben zajlik, azért nem árt az óvatosság. Ezt igazolja az a 2021-ben történt baleset is, amely ötszáz mérföldre a rajt után halálos áldozatot követelt: a megboruló Agecanonix fedélzetén a „bum”-tól vagy egy kötéltől akkora ütést kapott az egyik hajós, hogy vízbe zuhanva belehalt súlyos fejsérülésébe.  

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu