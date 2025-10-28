Fa Nándor csapata Madeira felé halad, közeledik a rajt

Néhány nappal azután, hogy a székesfehérvári Csónakázó-tónál köszöntötték Fa Nándort és Gál Józsefet abból az alkalomból, hogy a Szent Jupát negyven éve indult el Földet megkerülő útjára, Nándor elutazott a franciaországi Les Sables’d Olonne kikötőjébe. Az elmúlt hónapokban ott készítette fel saját, közel tizenöt méteres túrahajóját, az „On’y’va 77”-et – ez körülbelül annyit jelent, hogy „Gyerünk!”, vagy „Menjünk!”. Nem kevés munkát áldozott arra, hogy a vitorlás alkalmas legyen egy versenyre, amely november 23-án, vasárnap rajtol majd el a Kanári-szigetekről a Karib-tengerre, Saint Luciába.

A francia nevű magyar hajó már úton van Madeira felé

Forrás: Fa Nándor fotói közül

Az ARC, azaz Atlantic Rally for Cruisers egy olyan kihívás minden évben a túravitorlázók számára, amely átszeli az Atlanti-óceánt. A rally-t a brassói származású világhírű vitorlázó, Jimmy Cornell alapította 1986-ban, követve az igényt, hogy évről évre egyre több európai hajós szeretne átkelni az Atlanti-óceánon keresztül a Karib-tengerre, elhagyni az északi telet. Hasonló kihívást egyébként a vérprofik is szívesen teljesítenek, Fa Nándor például már a világ egyik legjobbjaként 1997-ben a franciaországi Le Havre-ból a kolumbiai Cartagénába hajózott át versenyben a Budapest fedélzetén és negyedik helyen végzett a spanyol Albert Bargues-el. Aztán ugyanazt a Transat Jacques Vabre versenyt teljesítette 2015-ben a Spirit of Hungary-vel. Ez a kihívás egyébként minden nagyobb megmérettetés előtt kvalifikációs útnak számít. De hajózott már korábban az elsősorban amatőröknek kiírt ARC-n is Fa Nándor, 2003-ban egy balatoni vitorlázókból álló csapattal, a korábban Extra Dry-nak hívott Djuice-el. A nagyon szép harmadik helyen futottak be a Rodney Bayben lévő célba, akkor 13 nap 1 óra 20 perc alatt teljesítették az Atlanti-óceánt átszelő, közel 2700 tengeri mérföldes útvonalat.

Kápolnásnyéken, a világhírű Pauger cégnél készült a hajó új árboca, hogy megfeleljen a kihívásnak

Forrás: Fa Nándor fotói közül

De ez most sok szempontból azért más lesz. Nándor 72 évesen azért vág neki ismét az óceánnak, hogy a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának résztvevőjeként tanítson, átadja vitorlázó tudását. A csapattal útban van Madeira, az örök tavasz szigete felé, ott a tapasztalatok birtokában megváltozik a legénység összetétele, aztán tovább hajóznak a Kanári-szigetekre. Legkésőbb november 15-ig kell megérkezniük Las Palmasba, 22-én tartják meg a kapitányok eligazítását, majd másnap, november 23-án elrajtol a mezőny Saint Luciába. Nem az MCC vitorlása az egyetlen magyar hajó a mezőnyben, nem is az On’y’va 77 a mezőny leggyorsabbja, de vélhetően kevés fedélzeten lesz lelkesebb a legénység.