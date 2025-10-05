Fa Nándor ismét versenyt vállalt, cél a Karib-tenger

Fa Nándortól azonban megszokhattuk már, hogy mindig többet, jobbat, újabbat akar a múltidézésnél, soha nem elégedett meg azzal, hogy gyönyörködjék a régi idők babérjain. És ez így történt Révfülöpön is, igaz, nem ő jelentette be a hírt: rövidesen a Mathias Corvinus Collegium vitorlás növendékeivel újra elrajtol egy versenyen. Nem túlzunk tehát akkor, ha kijelentjük, Fa Nándor 72 évesen ismét nekivág az óceánnak, igaz, szerepe most már inkább olyan lesz a fiatalok között, mint egy öreg tengeri medvéé, a vitorlázás professzoráé. De nézzük, pontosan miről van szó?

Ezzel a hajóval versenyez majd Fa Nándor és az MCC csapata, a cél a Karib-tenger, de sokkal inkább a tapasztalatok átadása

Forrás: Spirit of Hungary

A cél, az elképzelés

Kovács Zoltán, az MCC Üzleti Ismeretek Műhelyének vezetője a Szent Jupát útját ünneplő rendezvényen elmondott beszédében közölte: a kiválasztott hallgatók egy Fa Nándorral közös óceáni vitorlásversenyre készülnek, amely az „MCC Generációk Találkozása 2025-26” elnevezésű kezdeményezés kiemelt eseménye lesz, egyben részévé válik majd a „Szent Jupát 700 napja” címmel futó rendezvénysorozatnak.

– Az MCC tehetséggondozási programjának része, hogy nemzeti szimbólumaink és ikonjaink a diákság számára ismertek legyenek és ezzel ők a lehető legközvetlenebb módon inspirálódjanak. Ezért áll a hajó az MCC révfülöpi kikötőjében és ezért készülnek a vitorlázó hallgatók Fa Nándorral együtt egy közös, embert próbáló óceáni vitorlás versenyre, amely része lesz a most elkezdődött rendezvénysorozatnak. Van-e annál értékesebb idő, mint amikor egy ikontól élőben, valóságos körülmények között tanulsz? Fa Nándor vállalta, hogy a tengeri vitorlázásban még teljesen járatlan, de nagyon lelkes fiatal csapatnak átadja a tudása egy részét és azt az értékrendet, amit képvisel. Volt szerencsém látni, hogy azok a húszéves fiatalok, akik még ki sem voltak találva, amikor a Szent Jupát már az útját járta, miként lesik a mester szavát, miként használják a tanultakat és inspirálódnak a történeteiből.

A cél most már elsősorban az, hogy az „ikon” tudását értékeljék és hasznosítsák a fiatalok

Forrás: Spirit of Hungary

A verseny

A kihívás, amelyről szó van, a World Cruising Club raliverseny. Ezen mindenféle hajó indulhat – vitorlás vagy motoros, egy- vagy többtestű –, akár két személlyel, akár teljes legénységgel. Esetünkben Fa Nándor mellett Kovács Zoltán lesz még a fedélzeten a hat huszonéves fiatallal. Elvileg egyébként bárkit szívesen látnak a rajtnál, aki szereti a tengert és igazi óceáni kalandra vágyik. Természetesen azért akadnak feltételek, ezek a hajók méretére és a legénységre vonatkoznak.