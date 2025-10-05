október 5., vasárnap

A vitorlázás professzora továbbadja tudását

19 perce

Fa Nándor ismét versenyt vállalt, cél a Karib-tenger

Megható ünnepség helyszíne volt minap az MCC révfülöpi kikötője, ahol arra emlékeztek a résztvevők, hogy 40 évvel ezelőtt két vakmerő székesfehérvári fiatalember, Fa Nándor és Gál József útnak indultak, hogy két év alatt megkerüljék a Földet. Bizony, akik már akkor, 1985-ben ott voltak az indulásnál Opatijában, Fa Nándorral együtt a könnyeiket törölgették, amikor Nándor ismét felhúzta a legendás, az út történelmi léptékeihez azonban mégiscsak apróságnak tűnő hajó, a Szent Jupát vitorláját.

Tihanyi Tamás

Fa Nándortól azonban megszokhattuk már, hogy mindig többet, jobbat, újabbat akar a múltidézésnél, soha nem elégedett meg azzal, hogy gyönyörködjék a régi idők babérjain. És ez így történt Révfülöpön is, igaz, nem ő jelentette be a hírt: rövidesen a Mathias Corvinus Collegium vitorlás növendékeivel újra elrajtol egy versenyen. Nem túlzunk tehát akkor, ha kijelentjük, Fa Nándor 72 évesen ismét nekivág az óceánnak, igaz, szerepe most már inkább olyan lesz a fiatalok között, mint egy öreg tengeri medvéé, a vitorlázás professzoráé. De nézzük, pontosan miről van szó?

Fa Nándor
 Ezzel a hajóval versenyez majd Fa Nándor és az MCC csapata, a cél a Karib-tenger, de sokkal inkább a tapasztalatok átadása 
Forrás: Spirit of Hungary

A cél, az elképzelés

Kovács Zoltán, az MCC Üzleti Ismeretek Műhelyének vezetője a Szent Jupát útját ünneplő rendezvényen elmondott beszédében közölte: a kiválasztott hallgatók egy Fa Nándorral közös óceáni vitorlásversenyre készülnek, amely az „MCC Generációk Találkozása 2025-26” elnevezésű kezdeményezés kiemelt eseménye lesz, egyben részévé válik majd a „Szent Jupát 700 napja” címmel futó rendezvénysorozatnak.

– Az MCC tehetséggondozási programjának része, hogy nemzeti szimbólumaink és ikonjaink a diákság számára ismertek legyenek és ezzel ők a lehető legközvetlenebb módon inspirálódjanak. Ezért áll a hajó az MCC révfülöpi kikötőjében és ezért készülnek a vitorlázó hallgatók Fa Nándorral együtt egy közös, embert próbáló óceáni vitorlás versenyre, amely része lesz a most elkezdődött rendezvénysorozatnak. Van-e annál értékesebb idő, mint amikor egy ikontól élőben, valóságos körülmények között tanulsz? Fa Nándor vállalta, hogy a tengeri vitorlázásban még teljesen járatlan, de nagyon lelkes fiatal csapatnak átadja a tudása egy részét és azt az értékrendet, amit képvisel. Volt szerencsém látni, hogy azok a húszéves fiatalok, akik még ki sem voltak találva, amikor a Szent Jupát már az útját járta, miként lesik a mester szavát, miként használják a tanultakat és inspirálódnak a történeteiből. 

A cél most már elsősorban az, hogy az „ikon” tudását értékeljék és hasznosítsák a fiatalok 
Forrás: Spirit of Hungary

A verseny

A kihívás, amelyről szó van, a World Cruising Club raliverseny. Ezen mindenféle hajó indulhat – vitorlás vagy motoros, egy- vagy többtestű –, akár két személlyel, akár teljes legénységgel. Esetünkben Fa Nándor mellett Kovács Zoltán lesz még a fedélzeten a hat huszonéves fiatallal. Elvileg egyébként bárkit szívesen látnak a rajtnál, aki szereti a tengert és igazi óceáni kalandra vágyik.  Természetesen azért akadnak feltételek, ezek a hajók méretére és a legénységre vonatkoznak.

Az ARC-n minden év novemberében körülbelül 150 hajó indul útnak a kanári-szigeteki Las Palmasból a karib-tengeri Saint Lucián található Rodney Bay-be, azaz a mezőny délnyugati irányban átszeli az Atlanti-óceánt. Az első ARC-t – 209 jachttal, amelyek 24 nemzet zászlaját viselték – 1986-ban rendezték meg, azóta több mint nyolcezer hajó vágott neki az útnak Európából a Karib-térség felé. Eleinte Barbados volt az úticél, de ez 1990-ben a Saint Lucián található Rodney Bay kikötőjére változott – sebaj, gondolhatják magukban a tehetséges MCC-s fiatalok.

A 2700 tengeri mérföldes óceáni átkelés egy átlagos jacht számára körülbelül 18-21 napot vesz igénybe. Az eddigi rekord 8 nap és hat óra, amit egy amerikai hajó, a Rambler 88 állított fel 2016-ban – azaz bár nem nekik találták fel a kihívást, azért látszik, hogy profik is szívesen vesznek részt rajta. Mielőtt a flotta kifutna, Las Palmasban számos esemény várja a látogatókat, hogy a vitorlázók megünnepeljék kalandjukat, találkozzanak és ismerkedhessenek egymással. Az MCC fiataljainak az alkalom vélhetően életük egyik legnagyobb bulija lesz, Fa Nándort pedig minden bizonnyal úgy fogják majd tisztelni a kikötőben, mintha maga Neptun lépett volna ki a partra.

A résztvevőknek november 15-ig kell megérkezniük Las Palmasba, 22-én tartják meg a kapitányok eligazítását, majd másnap, november 23-án, vasárnap elrajtol a mezőny Saint Luciába. Ott december 19-én zárják le a célvonalat, a díjakat pedig másnap adják át. 

Fa Nándor a legutóbbi világkerülő út végén, 2017-ben. Így születnek az ikonok, a példaképek 
Forrás: feol.hu 

A hajó, amit Fa Nándor maga készít fel

Miután körvonalazódott az elképzelés, Fa Nándor – rá teljesen jellemző módon – úgy döntött, az a biztos, ha saját, tizenöt méteres túrahajóját készíti fel az útra. És hiába nyomja már több mint hét évtized a vállát, ezt a munkát sem hagyta másra, rengeteget dolgozott második otthonában, a franciaországi kikötőben azért, hogy megtegye a szükséges változtatásokat. Így aztán vitorlása már több mint túrahajó: például kicserélte az árbocot, amit a kápolnásnyéki Pauger Dénes cége készített el. Aztán utána napokig dolgozott az árboc tetején egy megoldáson, mert Nándi soha nem éri be félmegoldásokkal. (Emlékezetes, hogy a Pauger Carbon Composites dolgozott a Spirit of Hungary-n és más professzionális versenyhajókon is, amelyek a világ legjobb versenyein indulnak.) Az MCC vitorlása tehát körülbelül a középmezőny képességeit képviseli majd a sok egytestű, katamarán és trimarán között. De a legfontosabb nem a sebesség, sokkal inkább a tanulás és a tapasztalatszerzés lesz!

Sokat dolgozott Nándor azon a hajón, amellyel az MCC tehetségeivel versenyben átvitorlázik majd az Atlanti-óceánon 
Forrás: Spirit of Hungary

A vállalkozás hátterét Fa Nándor ikonikus személye mellett az adja, hogy az MCC révfülöpi kikötője magas szintű foglalkozások mellett elkötelezte magát a vitorlásoktatás, a közösségépítés és a vitorláskultúra, valamint a balatoni hagyományok ápolása mellett. Ehhez táborok nyújtanak remek lehetőséget, a fejlesztések eredményeként a révfülöpi központban egy időben, egy turnusban akár több száz diák ismerkedhet meg a vitorlázás tudományával.  

 

