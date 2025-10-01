Fehérváriak, akik körbevitorlázták a Földet – 40 éve indult útnak a Szent Jupát (galéria)

Tavaly szeptemberben a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a Mathias Corvinus Collegiummal együttműködve Révfülöpnél újra a Balaton vizére bocsátotta a legendás, mindössze 31 láb hosszú Szent Jupátot. Azt a túrahajót, amelyet Fa Nándor és Gál József – a balatonfüredi hajógyártól megvásárolt üres héjból – 1983 és 1985 között saját kezűleg építettek meg. A vitorlást a kenusok kitalált védőszentjéről nevezték el. A két sportembert eleinte nem vették komolyan, de ők nem tágítottak tervüktől: akkoriban elsőként a Fejér Megyei Hírlap sportrovatában jelent meg egy írás róluk. Aztán megtették a lehetetlent. Tizenkét ország kikötőjét érintve 717 nap alatt, első magyarokként 1985 és 1987 között körbevitorlázták a Földet. Ráadásul a klasszikusan nehéz útvonalon, délről, a Jóreménység- és a Horn-fokot megkerülve. Hetvenezer kilométert utaztak a tizenöt négyzetméteres hajón, összesen 295 napot töltöttek vízen és négyszer is felborultak.

Fa Nándor ismét, újra a fedélzeten!

Forrás: feol.hu

Az MCC és a múzeum együttműködésének eredményeként – az 1985. szeptember 26-án megtörtént indulás 40. évfordulója alkalmából – megható ünnepség helyszíne volt kedden a révfülöpi Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötő.

Fa Nándor: Krisztusi türelem kellett egymáshoz

– Az esemény számomra sokkal prózaibb, mint ahogyan azt éreznem kellene – emlékezett Fa Nándor. – Amikor beülök a hajóba, vagy nézem a partról, vagy csak beszélünk róla, kívülről látom azt a két srácot, akik hosszú ideig magas szinten művelt sporttal, felépített egészségtelen önbizalommal nekiláttak egy hajó építésének azzal a szándékkal, hogy azzal majd körbe vitorlázzák a Földet. Józsi, üdvözöllek! Ebben a pillanatban valahol az Adrián szeli a habokat… Összeforrt vele az életem egy életre, bár nagyon kevés dolgunk van olyan helyen közös, ahol összefuthatunk és örülhetünk egymásnak – de attól ő még örökre része az életemnek.

Fa Nándor a Seregélyesi Baptista Általános Iskola diákjaival és Szipola Antal pályázatának alkotásaival a kikötőben

Forrás: feol.hu

– Tényleg prózai a történet, mert én úgy szemlélem azt az időt, azt a két srácot, mintha kívülálló lennék. Nagyon furcsa számomra ez az érzés, epizódok bújnak elő az emlékeimből. Mint amikor a hajó hosszában borult és lerepültem róla: a részletekre emlékszem, a hullámra, a gondolataimra, arra a tizenöt-húsz másodpercre, amíg víz alatt voltam. De mégis kívülről szemlélem magam és Józsit, mintha láttam volna egy hollywoodi filmet és most emlékeznék rá. Mégis nagyon izgalmas és részben szív- és gyomorszorító érzés utólag azonosulni azzal, hogy mekkora elismerést vívott ki magának ez a történet a maga idejében.