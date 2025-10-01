20 perce
Fehérváriak, akik körbevitorlázták a Földet – 40 éve indult útnak a Szent Jupát (galéria)
A Szent Jupát negyven éve, két esztendő alatt körülbelül hetvenezer kilométert úszott a székesfehérvári hősökkel, Fa Nándorral és Gál Józseffel a fedélzetén. A hajót ma Révfülöpön ringatják a hullámok és az egykori Földet megkerülő tengerészek számára is megható módon egy újabb szolgálatot teljesít. Hirdeti a fiataloknak, hogy bizony egykor nagyon más idők jártak, de az emberi teljesítmény örökre megmarad. Mint ahogyan örökre bevésődtek azok a hónapok Fa Nándor és Gál József lelkébe is.
Tavaly szeptemberben a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a Mathias Corvinus Collegiummal együttműködve Révfülöpnél újra a Balaton vizére bocsátotta a legendás, mindössze 31 láb hosszú Szent Jupátot. Azt a túrahajót, amelyet Fa Nándor és Gál József – a balatonfüredi hajógyártól megvásárolt üres héjból – 1983 és 1985 között saját kezűleg építettek meg. A vitorlást a kenusok kitalált védőszentjéről nevezték el. A két sportembert eleinte nem vették komolyan, de ők nem tágítottak tervüktől: akkoriban elsőként a Fejér Megyei Hírlap sportrovatában jelent meg egy írás róluk. Aztán megtették a lehetetlent. Tizenkét ország kikötőjét érintve 717 nap alatt, első magyarokként 1985 és 1987 között körbevitorlázták a Földet. Ráadásul a klasszikusan nehéz útvonalon, délről, a Jóreménység- és a Horn-fokot megkerülve. Hetvenezer kilométert utaztak a tizenöt négyzetméteres hajón, összesen 295 napot töltöttek vízen és négyszer is felborultak.
Az MCC és a múzeum együttműködésének eredményeként – az 1985. szeptember 26-án megtörtént indulás 40. évfordulója alkalmából – megható ünnepség helyszíne volt kedden a révfülöpi Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötő.
Fa Nándor: Krisztusi türelem kellett egymáshoz
– Az esemény számomra sokkal prózaibb, mint ahogyan azt éreznem kellene – emlékezett Fa Nándor. – Amikor beülök a hajóba, vagy nézem a partról, vagy csak beszélünk róla, kívülről látom azt a két srácot, akik hosszú ideig magas szinten művelt sporttal, felépített egészségtelen önbizalommal nekiláttak egy hajó építésének azzal a szándékkal, hogy azzal majd körbe vitorlázzák a Földet. Józsi, üdvözöllek! Ebben a pillanatban valahol az Adrián szeli a habokat… Összeforrt vele az életem egy életre, bár nagyon kevés dolgunk van olyan helyen közös, ahol összefuthatunk és örülhetünk egymásnak – de attól ő még örökre része az életemnek.
– Tényleg prózai a történet, mert én úgy szemlélem azt az időt, azt a két srácot, mintha kívülálló lennék. Nagyon furcsa számomra ez az érzés, epizódok bújnak elő az emlékeimből. Mint amikor a hajó hosszában borult és lerepültem róla: a részletekre emlékszem, a hullámra, a gondolataimra, arra a tizenöt-húsz másodpercre, amíg víz alatt voltam. De mégis kívülről szemlélem magam és Józsit, mintha láttam volna egy hollywoodi filmet és most emlékeznék rá. Mégis nagyon izgalmas és részben szív- és gyomorszorító érzés utólag azonosulni azzal, hogy mekkora elismerést vívott ki magának ez a történet a maga idejében.
– Mi egészen érdekes módon azt gondoltuk, ki lehet kacsázni a regnáló kommunizmusból úgy, hogy fogunk egy hajót és elmegyünk. De aztán szembesültünk vele, hogy amíg az ember a hajót építi és fúr-farag, addig senki sem áll az útjába, de amikor el akartunk indulni, kiderült, hogy ahhoz útlevél és vízumok is kellenek. Jött az úgynevezett szocialista civilizáció, amin valahogy át kellett lépni. Soha egy percig sem volt alternatívája annak, hogy elmenjünk, csak a hogyan volt kérdéses. Aztán kaptunk egy utolsó lökést, meglehetősen magas szintről. A jótanács így szólt: „Toljátok ki a hajót a határon, aztán lógjatok meg!” Ezt mondta a hatalom. Utólag fel lehetne tenni néhány kérdést a hatalomnak arról, hogyan gondolta ezt? Aztán amikor megjöttünk, nem tudtuk, hogy ugyanaz a hatalom miként fogad bennünket. Megjelenik két egyenruhás és szép csendben elvisz minket? Ehhez képest azok az emberek, akik mindenki másnak is erősen korlátozták az életét, megünnepeltek bennünket. Mondhattunk volna erre csúnyát is, de nem mondtunk, mert mi annál sokkal jobban neveltek voltunk.
– Kettőnk privát gondolata és elhatározása arról szólt, hogy azt az utat csak akkor lehet közösen, néhány négyzetméteren végig csinálni, ha valamiféle elképzelhetetlen krisztusi türelemmel és toleranciával viseltetünk egymás iránt. Előre tudtuk, hogy sok minden fog történni, bármelyikünk hibázhat. De még ha nem is hibázunk, csak egymás mellett vagyunk, nehezen lehet elviselnünk a másikat. „Ez szuszog, de mi a túróért szuszog…?” Szóval egy ilyen közegben két ember nagyon nehezen tolerálja egymást, főleg, ha szabad emberekként tesznek mindent és nem kényszerből. Minket senki sem kényszerített, de azt pontosan tudtuk, hogy a vállalást ép ésszel, normálisan csak krisztusi türelemmel lehet teljesíteni, sehogy másként. Ha utat adunk az érzelmeinknek és az indulatainknak, akkor az első kikötőben mindenki megy, amerre lát. De végig tudtuk csinálni, és amikor megjöttünk, ez bennünk ragadt. Annyira megszoktuk ezt a viselkedést, hogy egymás iránt a mai napig élő ez a szellem, de valahogy a világ iránt is megmaradt bennünk ez a szellem. És azt gondolom, a világban is meg kellene, hogy legyen ez a szellem.
– Kívülről szemlélem a történteket, próbálok epizódokat felidézni magamban, hagyom hatni magamra az érzést, amely a hatalmába kerített. Ez egy nagyon izgalmas, megtiszteltetéssel vegyes élvezeti szint, amit nagyon nehéz szavakkal megfogalmazni. Mert az örömnek nincs mértékegysége. Nem tudom megfelelő módon kifejezni, hogy az érzéseim most milyen szinten vannak. De magas szinten, az biztos, és ez az érzés belőlem soha nem fogy el, és ezzel Józsi is így van. Tudom, mert időnként összefutunk és beszélgetünk, igaz, nem sokat, mert az élet nem ad a jóból sokat. De amikor beszélgetünk, mindig kiderül, hogy ugyanazt gondoljuk nem csak a múltról, de a világról is. Valahol ez egy olyan gondolati sínre állított bennünket, amely azóta mindkettőnknek meghatározza az életét. Ő másfelé kanyarodott, a családjával túrázott, én pedig versenyző lettem, de ez nem változtatott az érzelmeinken, az egymás iránti nagyrabecsülésen. Ez így van a mai napig.
Török Péter: Nemzeti legenda született
– Két bátor, mindenre elszánt fiatal saját építésű vitorlásukkal nekivágtak a világ óceánjainak azzal a céllal, hogy megkerüljék a Földet, méghozzá a Horn-fok érintésével: úgy gondolom, ez egy olyan nemzeti legenda, amire mindig emlékezni kell – mondta Török Péter, az MCC révfülöpi központjának vezetője. – Ezt a mai napot arra szántuk, hogy elindítsunk egy olyan emlékezést, amely újból felidézi azt a hétszáz napot. Reméljük, a Szent Jupát történelmi útjának remek folytatása lesz ez az újabb hétszáz nap, a programsorozat, amely bizonyosan hozzáadott értékkel végződik.
Egy bronzszínű hajó 40 éve megkerülte a FöldetFotók: feol.hu
Schneller Márton: A siker igen kétséges volt
– Minden nemzetnek vannak olyan mítoszai, amelyek a kollektív emlékezet révén összekötik egymással az embereket – jelentette ki Schneller Márton Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója. – Ilyen modern mítosz az új-zélandiaknak Edmund Hillary, aki elsőként mászta meg a Mount Everestet, vagy az osztrákoknak Reinhold Messner, aki mind a tizennégy nyolcezres hegycsúcsot meghódította. Nekünk, magyaroknak ilyen az Aranycsapat, vagy a Melbourne-i olimpia vízilabda döntője az ötvenhatos szabadságharc idején. Az esemény, amikor 1985. szeptember 26-án, negyven éve vízre szállt Fa Nándor és Gál József Opatijában, szintén ilyen volt. Felbukkant két fiatal, akik olyan álmot tűztek ki maguk elé, amelynek kétséges sikerébe egyetlen kockázatelemző, egyetlen biztosítótársaság vagy részvényalap sem fektetett volna egyetlen fillért sem. De az a két fiatal mégis megtette amit vállalt, és sikerrel járt. A szükséges összeggel nem rendelkeztek, de saját leleményességüknek köszönhetően megépítettek egy olyan hajót, amely a mai körülmények között már a Balatonon is csak legfeljebb közepesnek számít. Amellyel ma már senkinek eszébe sem jutna nekivágni az óceánoknak. Ez egy olyan teljesítmény, amelyre mindannyian büszkék lehetünk, és nekünk kötelességünk átadni ezt a történetet azoknak, akik erről keveset tudnak.
– Ezért döntöttünk úgy, hogy elhozzuk a hajót a Balatonra és egy olyan rendezvénysorozatot szervezünk, amely segíti, hogy ezt a mítoszt megőrizze a kollektív emlékezet. Tavaly, hosszú idő után újra vízre tettük a Szent Jupátot, és azóta elkészültünk a felújítással. Nem akartunk újat, a meglévőt konzerváltuk azért, hogy vezetett túrákkal, csoportos foglalkozásokkal adjunk lehetőséget e páratlan történet megismeréséhez.
Ma van a jubileuma a Szent Jupát történelmi kalandjának
Kovács Zoltán: az MCC fiataljai útra kelnek Fa Nándorral
– A Szent Jupát történelmünk egyik szimbóluma, nincs olyan magyar ember, aki ezt megkérdőjelezné – mondta Kovács Zoltán, az MCC Üzleti Ismeretek Műhelyének vezetője. – A saját kézzel épített magyar hajó a világtengereken bizonyította, hogy ha valamit megfelelő alapossággal és alázattal készítünk el, az még olyan viharokat is átvészel, amilyeneket sem a hajó építői, sem maga a hajó nem tapasztalt meg azt megelőzően. A Szent Jupát a magyar hajózástörténet egyedülálló szimbóluma, ezért a Balatonon a helye, ahol láthatják, csodálhatják, és tisztelhetik. Itt majd a nagypapák elmondhatják unokáiknak, hogy „Nézd, ez a bronzszínű hajó megkerülte a Földet!” A Szent Jupát szimbólum, Fa Nándor és Gál József pedig ikonok. Nagybetűs ikonok. A nyolcvanas évek közepén nekik köszönhetően nem két fiatalember, hanem egy kis szárazföldi nemzet hajózta körbe a világot.
Pályázat a világjáró Szent Jupát modelljének megépítésére
– Az MCC tehetséggondozási programjának része, hogy nemzeti szimbólumaink és ikonjaink a diákság számára ismertek legyenek és ezzel a lehető legközvetlenebb módon inspirálódjanak. Ezért áll a hajó az MCC révfülöpi kikötőjében és ezért készülnek az MCC vitorlázó hallgatói Fa Nándorral együtt egy közös, embert próbáló óceáni vitorlás versenyre, amely része lesz a most elkezdődött rendezvénysorozatnak. Van-e annál értékesebb idő, mint amikor egy ikontól élőben, valóságos körülmények között tanulsz? Fa Nándor vállalta, hogy egy tengeri vitorlázásban még teljesen járatlan, de nagyon lelkes fiatal csapatnak átadja a tudása egy részét és azt az értékrendet, amit képvisel. Volt szerencsém látni, hogy azok a húszéves fiatalok, akik még ki sem voltak találva, amikor a Szent Jupát már az útját járta, miként lesik a mester szavát, miként használják a tanultakat és inspirálódnak a történeteiből. Emlékezzünk büszkén a negyven évvel ezelőtti szeptember 26-ra! Merítsünk belőle erőt, hogy a saját életünk szintjén neki merjünk vágni a magunk kis földkerülő útjainak, és azokról visszatérve építsük, erősítsük családjainkat, társadalmi szövetünket, nemzetünket úgy, ahogyan azt a két fiatalember tette. A Szent Jupát legyen a jelképe ennek az üzenetnek!
