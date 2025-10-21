1 órája
„Figyelj, ott megy a Szent Jupát!” - Fa Nándorra most is emlékeznek, így néz ki ma a legenda (galériák)
Kedves, szívhez szóló ünnepségre hívta ifjú és idősebb vendégeit hétfőn a Vital Club Sportegyesület, akik aztán késő délutánra szép számmal össze is gyülekeztek. Elsőként Fa Nándor, majd később Gál József érkezett meg, aztán egyre többen a barátok és tisztelők közül, olyanok, mint például Pál Zsolt rádiós, aki egykor az összeköttetést tartotta a magyar haza és a világot járó Szent Jupát között. És sokan mások, akik több és kevesebb sikerrel igyekeztek leplezni a meghatottság bizonyítékait.
Fa Nándor: "mi vagyunk a Szent Jupát"
Fotó: Fehér Gábor
„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt!” Egyebek mellett ez az idézet is olvasható a Vital Club Sportegyesület bázisának falán, a székesfehérvári Csónakázó-tónál, ahol hétfőn délután köszöntötték barátok, ismerősök, tisztelők – de legfőképpen a gyerekek – Fa Nándort és Gál Józsefet abból az alkalomból, hogy a Szent Jupát negyven éve indult el világkörüli útjára. Természetesen nem ez volt az egyetlen ünnepi esemény idén ősszel, hiszen magát a hajót jelenleg a Matthias Corvinus Collegium révfülöpi kikötőjében ringatják a hullámok, Fa Nándort ott már köszöntötték szeptember végén – azonban akkor nem lehetett ott Gál József, aki akkor éppen az Adrián vitorlázott.
Fa Nándor és Gál József, 40 éve indult Föld körüli útjára, a Szent Jupáttal, mégsem felejtették el
A Vital Club, azaz Szipola Antal elnök által kiírt modellépítő és rajzverseny legjobbjait a két ünnepelt, Fa Nándor és Gál József választotta ki elsősorban a Seregélyesi Baptista Általános Iskola 29 tanulója közül, hiszen ők voltak a leginkább lelkes résztvevői a pályázatnak. A gyerekeket munkatársaival Sajtos József igazgató is elkísérte a díjkiosztóra. A két „vén tengeri medvét” Staudt Ágnes, a Képzelő Galéria művészetpártolója segítette előzetes értékeléssel, azaz a három zsűritag közül az egyik javaslat az övé volt.
– Egyszer sétáltam az utcán, amikor egy kisgyerek odaszólt a kis társának: „Figyelj, ott megy a Szent Jupát!” Tehát Józsival mi vagyunk a Szent Jupát! – mondta tréfásan köszöntőjében Fa Nándor, miután méltatta az alkotásokat. – Ennyi idő távlatából azt gondoltam, hogy már mindenki, mindent elfelejt. Nekem eleinte mindig keresgélnem kell az emlékeim között, de ha ezt megteszem, már emlékszem mindenre. Most zavaromban beszélek ennyi butaságot, mert nagyon megható és megtisztelő, hogy itt lehetünk. Valamikor nem is olyan régen úgy gondoltam, hogy az a szegény, szerencsétlen Szent Jupát a maradék életét már a raktárban porosodva tölti majd el, de a sors nem így akarta. A hajó, és ezzel a szelleme kiszabadult a raktárból, hiszen ti is gondoltok rá. Javaslom, hogy ha valaki szeretné meglovagolni, menjen el Révfülöpre, hiszem, hogy ott jó szívvel fogadják és elviszik vitorlázni. Nagyszerű érzés, hogy a Szent Jupátból nem lett halott tárgy.
Ezután Fa Nándor Szipola Antalnak mondott köszönetet, aki „,mindig része volt a projektnek, mert ő nem csupán egy lelkes követő, hiszen fizikailag is segített az építésben, a vitorlázásban, mindvégig lelkesített bennünket. Mindenkor támogatott, amikor szükség volt rá.”
Fa Nándor és Gál József – Jubileumi találkozó a Csónakázó-tónálFotók: Fehér Gábor
(Galéria a képre kattintva tekinthető meg)
– Köszönjük Tóninak, hogy megszervezte ezt az alkalmat, és ma itt lehetünk mindketten – toldotta meg az elhangzottakat Gál József, akinek vitorlás mesekönyvei kerültek a diákok ajándékcsomagjaiba. – Tudom gyerekek, hogy ez nektek egy mese! Mert ti akkor még a szüleitek fejében még tervek sem lehettettek, amikor mi megtettük ezt az utazást, ti ennek a kalandnak csak a távoli ízét, történetét láthattátok. De mégis gyönyörű rajzokat készítettetek, és bár próbáltunk sorrendet alkotni, úgy gondoljuk, hogy mindenki megnyerte ezt a versenyt, ezt a képzeletbeli hajózást, itt mindenki győztes!
Jubileumi találkozó a hősökkel, Fa Nándorral és Gál JózseffelFotók: Tihanyi Tamás / FMH
– Amikor visszanéztük a csaknem negyven évvel ezelőtti hazaérkezésről készült filmeket, újra hallottuk, amikor a székesfehérvári Városháza erkélyén Józsi azt mondja: „Ha azt látjátok, hogy a gyerekek álmodoznak, hagyjátok őket álmodni!” Ma már tudjuk, hogy ezek az álmok képesek valóra válni. A budapesti Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum a székesfehérvári Sportmúzeummal kezdődő együttműködés jegyében ötven darab jegyet ajánlott fel a modellező- és rajzverseny résztvevőinek. Remélem, hogy ez egy újabb hosszú út kezdete lesz.
Fa Nándor rövidesen ismét útnak indul. Nyilvánvalóan nem hajlandó tudomásul venni az idő múlását, azt, hogy már 73 éves. A FEOL-nak hétfőn megerősítette, hogy október 25-én hajózik majd ki a franciaországi Les Sables ’d Olonne-ból saját, túrahajóból átalakított, versenyre felkészített vitorlásával előbb Madeirára – ott legénységet cserélnek, hogy minél többen gyakorolhassanak és tanulhassanak a fedélzeten –, majd tovább indulnak az MCC ifjú hajósaival a Kanári-szigetekre. Ott rajtolnak el, onnan szelik át az Atlanti-óceánt. Fa Nándor rengeteget, legalább egy évet dolgozott a vitorláson, hogy erre a kihívásra alkalmassá tegye. „A hurrikán szezon végén hajózunk, reméljük, akkor már jó idő lesz, mire odaérünk a Karib-tengerre”, jegyezte meg a Nándor, aki ezzel újabb kihívást vállalt az MCC vitorlázó fiataljainak és a jövő kedvéért.
Balsay István volt negyven éve a koronázó város első embere. Felidézte, hogy a Nemzeti Emlékhelyről, Szent István sírjáról vittek magukkal egy üveg földet a fiatal magyar tengerészek, akik, ha nagyon elveszettnek érezték magukat a tengeren, ránézhettek az anyaföldre és az bizonyosan erőt adott nekik a folytatáshoz. Horváth Miklós Csaba alpolgármester arra emlékezett, hogy akkoriban minden este ott ült a rádió előtt és hallgatta a friss híreket a Szent Jupátról, hogy megtudja, merre jár a hajó. Hangsúlyozta, hogy Fa Nándor és Gál József egész Székesfehérvárt és az egész magyar hazát büszkévé tették kitartásukkal.
Ezután az est szervezője, Szipola Antal átadta Gál Józsefnek életműve elismeréseként a VVSZ által alapított Kolonics György-díjat.