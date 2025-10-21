„Figyelj, ott megy a Szent Jupát!” - Fa Nándorra most is emlékeznek, így néz ki ma a legenda (galériák)

„Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt!” Egyebek mellett ez az idézet is olvasható a Vital Club Sportegyesület bázisának falán, a székesfehérvári Csónakázó-tónál, ahol hétfőn délután köszöntötték barátok, ismerősök, tisztelők – de legfőképpen a gyerekek – Fa Nándort és Gál Józsefet abból az alkalomból, hogy a Szent Jupát negyven éve indult el világkörüli útjára. Természetesen nem ez volt az egyetlen ünnepi esemény idén ősszel, hiszen magát a hajót jelenleg a Matthias Corvinus Collegium révfülöpi kikötőjében ringatják a hullámok, Fa Nándort ott már köszöntötték szeptember végén – azonban akkor nem lehetett ott Gál József, aki akkor éppen az Adrián vitorlázott.

Szipola Antal és Fa Nándor a pályázatra érkezett alkotásokkal

Forrás: feol.hu

Fa Nándor és Gál József, 40 éve indult Föld körüli útjára, a Szent Jupáttal, mégsem felejtették el

A Vital Club, azaz Szipola Antal elnök által kiírt modellépítő és rajzverseny legjobbjait a két ünnepelt, Fa Nándor és Gál József választotta ki elsősorban a Seregélyesi Baptista Általános Iskola 29 tanulója közül, hiszen ők voltak a leginkább lelkes résztvevői a pályázatnak. A gyerekeket munkatársaival Sajtos József igazgató is elkísérte a díjkiosztóra. A két „vén tengeri medvét” Staudt Ágnes, a Képzelő Galéria művészetpártolója segítette előzetes értékeléssel, azaz a három zsűritag közül az egyik javaslat az övé volt.