Ünnep

2 órája

Évtizedes házasságok: gyémánt- és aranylakodalmukat ünneplőket köszöntöttek

Címkék#szépkorúak#gyémántlakodalmas#aranylakodalom#idősek napja

Seregélyes színes műsorral köszöntötte szombaton szépkorú lakosait. A település vezetői külön méltatták a legidősebb lakosokat és az idei arany- és gyémántlakodalmas párokat.

Feol.hu

A szépkorúakat köszöntötték hétvégén az idősek napja alkalmából Seregélyesen. Az ünnepi műsor során külön köszöntötték a legidősebbeket és azokat a párokat, akik arany vagy gyémánt lakodalmukat ünnepelték ebben az évben.

Fotó: olvasói fotó

50 éves házasok

  • Németh István - Kenyér Edit 
  • Joó László - Dénes Julianna 
  • Gányási Tibor - Farkas Borbála
  • Hizsák Ferenc - Fazekas Erzsébet 
  • Ipacs László – Baráth Julianna 
  • Gulyás József Sándor - Korponai Edit 
  • Zsilovics József - Reger Mária 

60 éves házasok

  • Herczeg Ferenc - Vörös Erzsébet 
  • Horváth János - Szabó Magdolna 
  • Bödő Vince - Kovács Julianna 

Évtizedes házasságokat ünnepeltek Seregélyesen

Fotók: Gombor Lili - FMH

Legidősebb férfiak

  • Palánki József
  • Kovács István
  • Pertz Ferencz József
  • Balogh Zoltán
  • Pető Mihály 
  • Scheffer László

Legidősebb hölgyek

  • Götli Istvánné
  • Dezső Lajosné
  • Szűcs Józsefné
  • Sörös Istvánné

 

