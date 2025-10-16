Ünnep
Évtizedes házasságok: gyémánt- és aranylakodalmukat ünneplőket köszöntöttek
Seregélyes színes műsorral köszöntötte szombaton szépkorú lakosait. A település vezetői külön méltatták a legidősebb lakosokat és az idei arany- és gyémántlakodalmas párokat.
A szépkorúakat köszöntötték hétvégén az idősek napja alkalmából Seregélyesen. Az ünnepi műsor során külön köszöntötték a legidősebbeket és azokat a párokat, akik arany vagy gyémánt lakodalmukat ünnepelték ebben az évben.
50 éves házasok
- Németh István - Kenyér Edit
- Joó László - Dénes Julianna
- Gányási Tibor - Farkas Borbála
- Hizsák Ferenc - Fazekas Erzsébet
- Ipacs László – Baráth Julianna
- Gulyás József Sándor - Korponai Edit
- Zsilovics József - Reger Mária
60 éves házasok
- Herczeg Ferenc - Vörös Erzsébet
- Horváth János - Szabó Magdolna
- Bödő Vince - Kovács Julianna
Évtizedes házasságokat ünnepeltek SeregélyesenFotók: Gombor Lili - FMH
Legidősebb férfiak
- Palánki József
- Kovács István
- Pertz Ferencz József
- Balogh Zoltán
- Pető Mihály
- Scheffer László
Legidősebb hölgyek
- Götli Istvánné
- Dezső Lajosné
- Szűcs Józsefné
- Sörös Istvánné
