Évtizedes házasságok: gyémánt- és aranylakodalmukat ünneplőket köszöntöttek

A szépkorúakat köszöntötték hétvégén az idősek napja alkalmából Seregélyesen. Az ünnepi műsor során külön köszöntötték a legidősebbeket és azokat a párokat, akik arany vagy gyémánt lakodalmukat ünnepelték ebben az évben.

Fotó: olvasói fotó

50 éves házasok

Németh István - Kenyér Edit

Joó László - Dénes Julianna

Gányási Tibor - Farkas Borbála

Hizsák Ferenc - Fazekas Erzsébet

Ipacs László – Baráth Julianna

Gulyás József Sándor - Korponai Edit

Zsilovics József - Reger Mária

60 éves házasok