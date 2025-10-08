Évszázados születésnapot ünnepelt a Városi Bélyeggyűjtő Kör

Székesfehérvári gyűjtők anyagai, köztük bélyegek, képeslapok, pecsétek, ex librisek és gyufacímkék is megtekinthetők voltak a Bélyeggyűjtő Kör zárókiállításán, de mindezek mellett jelen volt a Mórocz Könyvkötészet is, akik pecsétkészítést mutattak be.

Cser-Palkovics András polgármester

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A jelenlévőket Laczi Zoltán elnök köszöntötte, aki mint az elmondta Cser-Palkovics András polgármester – aki maga is jelen volt – a rendezvénysorozat fő támogatójaként rengeteget tett azért, hogy a centenáriumi ünnepség megvalósulhasson.

Az elnök beszédét követően Pap György történész, hagyományőrző huszár tartott egy rövid előadást a résztvevőknek, melyben ismertette a huszárság történetét. Majd Cser-Palkovics András Polgármesteri Elismerő Emlékérem bronz fokozatát adományozta Polgár Lászlónak, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének elnökének.