október 9., csütörtök

Dénes névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jubileum

2 órája

Évszázados születésnapot ünnepelt a Városi Bélyeggyűjtő Kör

Címkék#100 éves#Cser-Palkovics András#Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör

Megnyílt a 100 éves Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör jubileumi programsorozatának záró kiállítása szerda délután a VOKE-ban.

Déri Brenda
Évszázados születésnapot ünnepelt a Városi Bélyeggyűjtő Kör

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Székesfehérvári gyűjtők anyagai, köztük bélyegek, képeslapok, pecsétek, ex librisek és gyufacímkék is megtekinthetők voltak a Bélyeggyűjtő Kör zárókiállításán, de mindezek mellett jelen volt a Mórocz Könyvkötészet is, akik pecsétkészítést mutattak be.

Cser-Palkovics András polgármester
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A jelenlévőket Laczi Zoltán elnök köszöntötte, aki mint az elmondta Cser-Palkovics András polgármester – aki maga is jelen volt – a rendezvénysorozat fő támogatójaként rengeteget tett azért, hogy a centenáriumi ünnepség megvalósulhasson. 

Az elnök beszédét követően Pap György történész, hagyományőrző huszár tartott egy rövid előadást a résztvevőknek, melyben ismertette a huszárság történetét. Majd Cser-Palkovics András Polgármesteri Elismerő Emlékérem bronz fokozatát adományozta Polgár Lászlónak, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének elnökének.

100 éves a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör

Fotók: Fehér Gábor

A kiállítás a szerdai nap mellett csütörtökön és pénteken délelőtt 10 és délután 18 óra között, míg szombaton délelőtt 10 és délután 14 óra között tekinthető meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu