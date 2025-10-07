október 7., kedd

Igazi különlegesség

2 órája

Lerántottuk a leplet: Megvan Magyarország legjobb sajtja

​Elképesztő hétvégét zártunk Martonvásáron: nemcsak a tökök, de a sajtok is főszerepben voltak! Miközben javában zajlott az Országos Verklis Találkozó és Sajtmustra a „Tök jó hét" keretében, kiderült, melyik finomság nyerte el „Magyarország év sajtja" elismerését. A kilátogató érdeklődők már a szombati rendezvényen is megkóstolhatták a friss győztest.

Kecskés Zoltán
Lerántottuk a leplet: Megvan Magyarország legjobb sajtja

Egy nap, amikor minden a sajtról szólt – ízek, illatok, mosolyok. Ilyen volt a 13. Magyar Sajtmustra sajtasztala.

Fotó: Magyar Sajtkészítők Egyesülete

​A Magyar Sajtkészítők Egyesülete 2013 óta szervezi meg a Magyar Sajtmustrát, amely a hazai kisüzemi és kézműves sajtkészítők legnagyobb seregszemléje. A tavalyi év sikere után idén is Martonvásár adott otthont a versenynek. Több mint 40 bíra 135 terméket kóstolt, bírált és díjazott. Számos elismerést osztotta ki, az év sajtja is kiválasztásra került. A zsűrizés során szigorú szempontrendszert követtek: ​

Ismét eljött a pillanat. Az ínyencségek kedvelői most megtudhatják, melyik lett 2025-ben az év sajtja Magyarországon. Részletek a cikkben!
A 2025-ös év sajtja készítője, Németh Balázs (középen) büszkén vette át a díjat 
Fotó: Magyar Sajtkészítők Egyesülete
  • Külsőség és szabályosság (azaz a sajt formája és megjelenése).
  • ​Belső állag és illat
  • ​Végül, de nem utolsósorban, jöhetett a legfontosabb, a kóstolás

​A versenyen idén 6 arany, 22 ezüst és 18 bronzérem talált gazdára, de a legfontosabb, az év legjobb sajtja díj is gazdára talált.

​A 2025-ös év sajtja: Jóska Bátyám kedvence

A szoros verseny után a 2025-ös év abszolút győztese, az Év sajtja címet Németh Balázs terméke, a Jóska Bátyám kedvence nyerte el! A finomság egy svájci típusú félkemény sajt, melyet legalább 2 hónapig érlelnek, mint megtudtuk, egy kőszeg melletti farmon készül. ​A győzelmet az is különlegessé tette, hogy Németh Balázs fiatal termelő, így ő kaphatta meg a 35 év alattiaknak szánt különdíjat is, amihez  a székesfehérvári Agromilk Kft. jóvoltából egy tejvizsgálathoz használt műszert is kapott. 

A 13. Sajtmustra és sajtverseny díjazottjait ITT tekintheti meg!

 

