Lerántottuk a leplet: Megvan Magyarország legjobb sajtja

​A Magyar Sajtkészítők Egyesülete 2013 óta szervezi meg a Magyar Sajtmustrát, amely a hazai kisüzemi és kézműves sajtkészítők legnagyobb seregszemléje. A tavalyi év sikere után idén is Martonvásár adott otthont a versenynek. Több mint 40 bíra 135 terméket kóstolt, bírált és díjazott. Számos elismerést osztotta ki, az év sajtja is kiválasztásra került. A zsűrizés során szigorú szempontrendszert követtek: ​

A 2025-ös év sajtja készítője, Németh Balázs (középen) büszkén vette át a díjat

Fotó: Magyar Sajtkészítők Egyesülete

Külsőség és szabályosság (azaz a sajt formája és megjelenése).

​Belső állag és illat

​Végül, de nem utolsósorban, jöhetett a legfontosabb, a kóstolás

​A versenyen idén 6 arany, 22 ezüst és 18 bronzérem talált gazdára, de a legfontosabb, az év legjobb sajtja díj is gazdára talált.

​A 2025-ös év sajtja: Jóska Bátyám kedvence

A szoros verseny után a 2025-ös év abszolút győztese, az Év sajtja címet Németh Balázs terméke, a Jóska Bátyám kedvence nyerte el! A finomság egy svájci típusú félkemény sajt, melyet legalább 2 hónapig érlelnek, mint megtudtuk, egy kőszeg melletti farmon készül. ​A győzelmet az is különlegessé tette, hogy Németh Balázs fiatal termelő, így ő kaphatta meg a 35 év alattiaknak szánt különdíjat is, amihez a székesfehérvári Agromilk Kft. jóvoltából egy tejvizsgálathoz használt műszert is kapott.

