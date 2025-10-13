Etyek, ahol a sztárok is otthonra találtak (galéria)

​A borok, a zene, a mosolyok és a napsütés együtt adták meg az igazi Piknik-életérzést a hétvégén. Ahogy az Etyeki Piknik szervezői is írták Facebook-oldalukon, két napon át zenétől, nevetéstől és borillatú pillanatoktól volt hangos a Gasztrosétány. Szombaton hatalmas tömeg és felejthetetlen hangulat, vasárnap pedig napsütéses időjárás, családias borvidéki élmények várták a vendégeket.

Sokak kedvence, a V-Tech is fellépet az Etyeki Pikniken, de nem ő volt az egyetlen ismert arc a kétnapos fesztiválon.

Fotó: Etyeki Piknik

​Sztáreső az Etyeki Piknik színpadán

​Az Etyeki Piknik népszerűsége az évek alatt olyan szintre emelkedett, hogy ma már a híres emberek is szívesen látogatnak el ide, sőt, színvonalas produkciókkal szórakoztatják a kilátogatókat. A színpadon olyan népszerű nevek gondoskodtak a felhőtlen kikapcsolódásról, mint az Analog Balaton, Aurevoir, V-Tech, Zanzibár, Parno Graszt, valamint Kovácsovics Fruzsina és zenekara, és DJ Taptune. Többek között ők gondoskodtak róla, hogy Etyek ismételten megteljen élettel és zenével. A rendezvény most is bizonyította, hogy Etyek nem csupán egy borvidék, hanem egy kulturális és gasztronómiai találkozóhely.

Hoztunk egy csokor képet az idei Piknik felejtethetetlen hangulatáról, hozzuk az Etyeki Piknik által megosztott fotókat.

(Galéria a képre kattintva)