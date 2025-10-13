október 13., hétfő

Micsoda hétvége

54 perce

Etyek, ahol a sztárok is otthonra találtak (galéria)

Címkék#Kovácsovics Fruzsina#V-Tech#Etyeki Piknik#Őszi Etyeki Piknik#koncert#sztár#Zanzibár

​A hétvégén ismét benépesült Etyek festői borvidéke. Az Őszi Etyeki Piknik gasztro-hétvége immáron hosszú évek óta piros betűs ünnepként szerepel sokak naptárában, ami ezúttal sem volt másként. A rendezvény már jóval több volt egy egyszerű helyi eseménynél, és messze túlmutat Fejér vármegye határain is.

Feol.hu
Az arcokon mosoly fénylett.

Fotó: Etyeki Piknik

​A borok, a zene, a mosolyok és a napsütés együtt adták meg az igazi Piknik-életérzést a hétvégén. Ahogy az Etyeki Piknik szervezői is írták Facebook-oldalukon, két napon át zenétől, nevetéstől és borillatú pillanatoktól volt hangos a Gasztrosétány. Szombaton hatalmas tömeg és felejthetetlen hangulat, vasárnap pedig napsütéses időjárás, családias borvidéki élmények várták a vendégeket.

Ez aztán nem volt semmi, igazi celebmustra volt a színpadon és azon kívül is. Etyek ismét benépesült az Etyeki Piknik alkalmával!
Sokak kedvence, a V-Tech is fellépet az Etyeki Pikniken, de nem ő volt az egyetlen ismert arc a kétnapos fesztiválon.
Fotó: Etyeki Piknik

​Sztáreső az Etyeki Piknik színpadán

​Az Etyeki Piknik népszerűsége az évek alatt olyan szintre emelkedett, hogy ma már a híres emberek is szívesen látogatnak el ide, sőt, színvonalas produkciókkal szórakoztatják a kilátogatókat. A színpadon olyan népszerű nevek gondoskodtak a felhőtlen kikapcsolódásról, mint az Analog Balaton, Aurevoir, V-Tech, Zanzibár, Parno Graszt, valamint Kovácsovics Fruzsina és zenekara, és DJ Taptune. Többek között ők gondoskodtak róla, hogy Etyek ismételten megteljen élettel és zenével. A rendezvény most is bizonyította, hogy Etyek nem csupán egy borvidék, hanem egy kulturális és gasztronómiai találkozóhely.

Hoztunk egy csokor képet az idei Piknik felejtethetetlen hangulatáról, hozzuk az Etyeki Piknik által megosztott fotókat.

(Galéria a képre kattintva)

Celebmustra és jó hangulat az Etyeki Pikniken

Fotók: Etyeki Piknik

 

