október 31., péntek

Farkas névnap

12°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Testvérkapcsolat

1 órája

Így ünnepelte Etyek a történelmi pillanatot (galéria)

Címkék#Vasile Moldovan#Etyek#pezsgő#Zólyomi Tamás#Szilágyi Péter#Tessely Zoltán#államtitkár#polgármester#testvértelepülés#aláírás

​Testvértelepülési megállapodást írt alá Etyek és a Máramarossziget, szentesítve ezzel a több éve tartó, szereteten és feltétel nélküli támogatáson alapuló kapcsolatot. A pezsgő hazájában, Etyeken tartott ünnepségen, az elhangzott beszédekben az emberi kötelékek fontosságát hangsúlyozták.

Feol.hu
Így ünnepelte Etyek a történelmi pillanatot (galéria)

Történelmi összefonódás Máramarossziget és Etyek között.

Fotó: Nagy Norbert

​A pénteki esemény nem csupán egy aláírási ceremónia volt, hanem mindkét település életében egy kiemelt, történelmi pillanat. ​A pezsgő hazájában az eseményt számos prominens személy jelenléte emelte, aláhúzva ezzel a kapcsolat nemzetpolitikai és regionális jelentőségét. Az ünnepi eseményen részt vett többek között Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője és az Európai Ügyek Bizottságának elnöke, valamint a két polgármester: Vasile Moldovan (Máramarossziget) és Zólyomi Tamás (Etyek).

A múlt öröksége a jelenben. Testvértelepülési megállapodást írt alá Etyek és a Máramarossziget, szentesítve ezzel a több éve tartó testvéri kapcsolatot.
A múlt öröksége a jelenben. Az Etyeken aláírt testvértelepülési megállapodás nem csak a jelen generációjának, de a jövőnek is szól.
Fotó: Nagy Norbert

​Tessely Zoltán képviselő ünnepi beszédében kiemelte a testvérvárosi kapcsolat születésének hosszú útját és jelentőségét. Külön elismeréssel szólt azokról a szereplőkről, akik a kezdeményezés élére álltak 2022-től, megvalósítva ezt a testvéri köteléket. Kiemelte Vasile Moldovan és Zólyomi Tamás polgármestereket, valamint Kónya Máriát és Bozsoga Istvánt, a Jávorfa Virága Hagyományőrző Egyesület elnökét is.

​A testvérkapcsolat, ahogy a jelzőjében benne van, testvér, amely feltétel nélküli szeretet jelenti, amely  az elmúlt két évben többször is megmutatkozott. Ahol nem a települések  nagysága, hanem az egymás felé forduló szeretet volt a mérvadó

 – mondta Tessely Zoltán. ​

A múlt öröksége a jelenben. Testvértelepülési megállapodást írt alá Etyek és a Máramarossziget, szentesítve ezzel a több éve tartó testvéri kapcsolatot.
Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője a testvérvárosi kapcsolat jelentőségéről beszélt.
Fotó: Nagy Norbert

A képviselő a jövőbe tekintve jó partnerséget kívánt, amely a gazdasági együttműködés mellett az emberi kapcsolatok fontosságát is hangsúlyozta, és reményét fejezte ki, hogy az ifjak és a szépkorúak egyaránt eljuthatnak majd mindkét testvértelepülésre egymáshoz. Ehhez jó egészséget, kitartást és jó szándékot kívánt. ​Az ünnepi eseményt a Rosmarin Kórus közreműködése tette még meghittebbé. Az érdeklődők a rendezvényen egy falon látható kiállításon keresztül ismerkedhettek meg Etyek múltjával, valamint a történelmi Máramaros épített és természeti kincseivel.
 (Galéria a képre kattintva!)

Történelmi Összefogás: Etyek és Máramarossziget testvértelepüléssé váltak

Fotók: Nagy Norbert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu