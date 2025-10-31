Így ünnepelte Etyek a történelmi pillanatot (galéria)

​A pénteki esemény nem csupán egy aláírási ceremónia volt, hanem mindkét település életében egy kiemelt, történelmi pillanat. ​A pezsgő hazájában az eseményt számos prominens személy jelenléte emelte, aláhúzva ezzel a kapcsolat nemzetpolitikai és regionális jelentőségét. Az ünnepi eseményen részt vett többek között Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője és az Európai Ügyek Bizottságának elnöke, valamint a két polgármester: Vasile Moldovan (Máramarossziget) és Zólyomi Tamás (Etyek).

A múlt öröksége a jelenben. Az Etyeken aláírt testvértelepülési megállapodás nem csak a jelen generációjának, de a jövőnek is szól.

Fotó: Nagy Norbert

​Tessely Zoltán képviselő ünnepi beszédében kiemelte a testvérvárosi kapcsolat születésének hosszú útját és jelentőségét. Külön elismeréssel szólt azokról a szereplőkről, akik a kezdeményezés élére álltak 2022-től, megvalósítva ezt a testvéri köteléket. Kiemelte Vasile Moldovan és Zólyomi Tamás polgármestereket, valamint Kónya Máriát és Bozsoga Istvánt, a Jávorfa Virága Hagyományőrző Egyesület elnökét is.

​A testvérkapcsolat, ahogy a jelzőjében benne van, testvér, amely feltétel nélküli szeretet jelenti, amely az elmúlt két évben többször is megmutatkozott. Ahol nem a települések nagysága, hanem az egymás felé forduló szeretet volt a mérvadó

– mondta Tessely Zoltán. ​

Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője a testvérvárosi kapcsolat jelentőségéről beszélt.

Fotó: Nagy Norbert

A képviselő a jövőbe tekintve jó partnerséget kívánt, amely a gazdasági együttműködés mellett az emberi kapcsolatok fontosságát is hangsúlyozta, és reményét fejezte ki, hogy az ifjak és a szépkorúak egyaránt eljuthatnak majd mindkét testvértelepülésre egymáshoz. Ehhez jó egészséget, kitartást és jó szándékot kívánt. ​Az ünnepi eseményt a Rosmarin Kórus közreműködése tette még meghittebbé. Az érdeklődők a rendezvényen egy falon látható kiállításon keresztül ismerkedhettek meg Etyek múltjával, valamint a történelmi Máramaros épített és természeti kincseivel.

