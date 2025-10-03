Új étterem nyílik Fejérben - mutatjuk a részleteket

Elegáns fine dining vagy éppen "kockás terítős" csárda hangulat, magyaros, olasz, mexikói vagy ázsiai ízek. Szinte bármilyen jellegű éttermet választhatnak azok, akik Fejérben fogyasztanának el egy ebédet vagy vacsorát. Nemrégiben beszámoltunk arról is, hogy néhány megyei vendéglátóhely rangos elismerést kapott a Gault&Millau étteremkalauzban. A szigorú szempontok alapján összeállított listára felkerült az etyeki Rókusfalvy Fogadó, a lajoskomáromi Páskom 1802 Gasztroműhely, valamint a székesfehérvári 67Sigma és a Böllér Boutique.

Gazdag a választék, szép számban sorakoznak az éttermek Fejér megyében.

Forrás: Shutterstock

Utóbbiról viszont kiderült, határozatlan időre lehúzta a rolót. Böllér Boutique közösségi oldalán olvasható tájékoztatás szerint technikai okok állnak a háttérben, és bár kerestük az étterem tulajdonosát, hogy pontosabb tájékoztatást kapjuk, nem sikerült utolérnünk.

Új étterem Dunaújvárosban

A duol.hu figyelt fel a közösségi oldalon egy eseményre, ami nem mást hirdetett, mint egy új dunaújvárosi étterem megnyitását. Október 5-én egy családi nap keretében nyitja meg kapuit a Nana's Bistro, ami a Semmelweis utcában várja majd a vendégeket.

Hangulatos terasszal várja majd a vendégeket az új étterem Dunaújvárosban. Forrás: Nana's Bistro Facebook

Street food Székesfehérváron

Hamarosan újabb lehetőség nyílik meg a street food kedvelők előtt is. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Székesfehérváron nemsokára új vendéglátóegység nyílik, ami az előjelek szerint elsősorban hamburgerekkel várja majd a vendégeket.