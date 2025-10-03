október 3., péntek

Vendéglátás

2 órája

Új étterem nyílik Fejérben - mutatjuk a részleteket

Címkék#étterem#fejér megye#Böllér Boutique#67Sigma#Páskom 1802 Gasztroműhely

Bőven van miből választania azoknak, akik Fejér megyében szeretnének étterembe menni. Díjnyertes vendéglátóhelyek mellett azonban néhány olyanról is beszámoltunk a közelmúltban, amelyeknek sajnos végleg be kellett zárniuk. Most viszont egy ismét örömhír érkezett: új étterem nyílik a megyében.

Feol.hu

Elegáns fine dining vagy éppen "kockás terítős" csárda hangulat, magyaros, olasz, mexikói vagy ázsiai ízek. Szinte bármilyen jellegű éttermet választhatnak azok, akik Fejérben fogyasztanának el egy ebédet vagy vacsorát. Nemrégiben beszámoltunk arról is, hogy néhány megyei vendéglátóhely rangos elismerést kapott a Gault&Millau étteremkalauzban. A szigorú szempontok alapján összeállított listára felkerült az etyeki Rókusfalvy Fogadó, a lajoskomáromi Páskom 1802 Gasztroműhely, valamint a székesfehérvári 67Sigma és a Böllér Boutique.

fejér megye_étterem
Gazdag a választék, szép számban sorakoznak az éttermek Fejér megyében.
Forrás:  Shutterstock

Utóbbiról viszont kiderült, határozatlan időre lehúzta a rolót. Böllér Boutique közösségi oldalán olvasható tájékoztatás szerint technikai okok állnak a háttérben, és bár kerestük az étterem tulajdonosát, hogy pontosabb tájékoztatást kapjuk, nem sikerült utolérnünk.

Új étterem Dunaújvárosban

A duol.hu figyelt fel a közösségi oldalon egy eseményre, ami nem mást hirdetett, mint egy új dunaújvárosi étterem megnyitását. Október 5-én egy családi nap keretében nyitja meg kapuit a Nana's Bistro, ami a Semmelweis utcában várja majd a vendégeket.

étterem
Hangulatos terasszal várja majd a vendégeket az új étterem Dunaújvárosban. Forrás: Nana's Bistro Facebook

Street food Székesfehérváron

Hamarosan újabb lehetőség nyílik meg a street food kedvelők előtt is. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Székesfehérváron nemsokára új vendéglátóegység nyílik, ami az előjelek szerint elsősorban hamburgerekkel várja majd a vendégeket.

 

 

 

 

 

